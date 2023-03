Erste herstellerneutrale Cloud-zu-Cloud-Lösung für Krankenhäuser und Radiologen (FOTO)

Wien/München/Büchenbach (ots) -



- Telepaxx Medical Data und deepc vereinbaren eine Vertriebs- und

Integrationspartnerschaft

- Kooperation ermöglicht einen einfachen Einstieg in Cloud-Technologien und

Künstliche Intelligenz

- Einmalige Integration bringt Zeitersparnis bei der Einführung von KI-Lösungen

und steigert die Effizienz für IT-Abteilungen



Telepaxx Medical Data (https://www.telepaxx.de/) , Anbieter der größten Cloud

für diagnostische Medizindaten in Europa, und https://www.deepc.ai/ , die

führende KI-Plattform für Radiologen, schaffen die erste herstellerneutrale

Cloud-zu-Cloud-Verbindung zur Integration KI-basierter Bild- und

Befundungstools. Mit nur einer Integration des PACS (Picture Archiving and

Communication System) an die Telepaxx Medical Data Cloud (TMD Cloud) können

medizinische Einrichtungen aus sämtlichen kuratierten KI-Tools von deepc

auswählen und einfach in ihren klinischen Workflows nutzen. Diese zentrale

Integration über Telepaxx Medical Data reduziert neben dem technischen Aufwand

auch die erforderlichen juristischen Vereinbarungen, die für den Datenschutz

erheblich sind.