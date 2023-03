Internationale Handwerksmesse (IHM) Grüne Handwerksberufe im Fokus: gemeinsamer Auftritt von Dachdecker- und E-Handwerk mit Bundeswirtschaftsministerium

Köln/Frankfurt (ots) - Auf Einladung des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Klimaschutz (BMWK) präsentieren sich das Dachdecker- und Elektrohandwerk als

klimarelevante Gewerke auf der diesjährigen Internationalen Handwerksmesse in

München (8.-12.03.23). Am Gemeinschaftsstand erläutern sie die Funktionsweise

einer Photovoltaik-Anlage und zeigen, wie vielseitig der hier erzeugte Strom in

einem Smart Home genutzt werden kann.



Deutschland arbeitet erfolgreich an der Energiewende: Dank des Zubaus von 6,1

Gigawatt Photovoltaik-Leistung (PV) stieg im vergangenen Jahr der PV-Anteil an

der Stromerzeugung auf 20 Prozent. Die ambitionierten Ziele der Bundesregierung

für den Solar-Bereich wurden damit erreicht. Zu verdanken ist das auch dem

tatkräftigen Einsatz des Dachdecker- sowie des elektro- und

informationstechnischen Handwerks.