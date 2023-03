RBC stuft Puma SE auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma SE nach Aussagen zu den mittelfristigen Zielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die ersten strategischen Prioritäten unter dem neuen Vorstandschef Arne Freundt seien eher evolutionärer als revolutionärer Natur, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus liege auf der Marke, den Regionen USA und China, den Produkten und dem Vertrieb. Erfreulich sei, dass die 2025er Ziele für das operative Ergebnis (Ebit) und die Profitabilität (Ebit-Marge) weiter Bestand hätten. Dies berge leichtes Aufwärtspotenzial für die entsprechenden Konsensschätzungen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 17:28 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 55,28EUR gehandelt.



