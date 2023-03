Werkleiterwechsel am Nordzucker-Standort Uelzen (FOTO)

Braunschweig (ots) - Am 1. März übernimmt Runi Egholm die Werkleitung des

Nordzucker-Standorts in Uelzen. Egholm folgt auf Mathias Böker, der die Position

seit 2015 innehatte. Böker wird künftig standortübergreifende strategische

Projekte leiten.



In feierlichem Rahmen und im Beisein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

übergab Mathias Böker am 1. März die Leitung des Nordzucker-Standorts in Uelzen

an seinen Nachfolger Runi Egholm. Mathias Böker ist seit 1994 für Nordzucker in

Uelzen tätig, wo er zunächst als Betriebsingenieur arbeitete. Bevor er 2015 die

Werkleitung übernahm, verantwortete er ein Ausbauprojekt des

Nordzucker-Standortes in der Slowakei. "Mathias Böker hat über Jahre das Werk

Uelzen sehr erfolgreich geleitet. Er bringt umfassende technische Erfahrung mit

und ist ein ausgewiesener Experte in der Steuerung von Großprojekten. Wir freuen

uns, dass er künftig für uns standortübergreifende strategische Projekte leiten

wird", betont Alexander Godow, COO von Nordzucker.