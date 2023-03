Nordzucker-Standort Klein Wanzleben Neue Werkleiterin startet Anfang März mit Dicksaftkampagne (FOTO)

Klein Wanzleben (ots) - Meike Kelz übernimmt am ersten März die Werkleitung am

Nordzucker-Standort in Klein Wanzleben. Zeitgleich startet am Standort die

Verarbeitung des Dicksafts - die erste Kampagne unter ihrer Verantwortung. Ihr

Vorgänger Udo Harten wechselt ins strategische Projektmanagement bei Nordzucker.



Mit Meike Kelz startet Anfang März die erste Werkleiterin bei Nordzucker in

Deutschland. Sie kam 2020 zu Nordzucker und war als Head of Operations,

Projects, Safety & Health an den Standorten Nordstemmen und Clauen tätig. Die

studierte Diplom-Braumeisterin mit einem Bachelorabschluss in

Betriebswirtschaftslehre hat als Produktionsleiterin bei der SABMiller in

Nigeria gearbeitet und ab 2012 die Produktion beim Hofbrauhaus Wolters GmbH in

Braunschweig geleitet. "Meike Kelz verfügt über eine langjährige Erfahrung als

Produktionsleiterin in der Lebensmittelproduktion - auch im Ausland. Ihr

Engagement für Nordzucker in den vergangenen drei Jahren hat uns sehr

beeindruckt. Wir wünschen ihr viel Erfolg bei der Erfüllung ihrer neuen

Aufgabe", so Sven Buhrmann, Head of Operations.