Medaro ermittelt anhand einer Flugmessung weitere Ziele für die Lithiumexploration im Konzessionsgebiet Superb Lake in Ontario

2. März 2023 – Vancouver, British Columbia / IRW-Press / - Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTC: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“), ein vielseitiges Venture-Unternehmen, das sich neben der Lithiumexploration in seinen Konzessionsgebieten in Kanada auch auf die Entwicklung einer innovativen Technologie zur Verarbeitung von Spodumen spezialisiert hat, freut sich, die Ergebnisse des vor kurzem absolvierten geophysikalischen Messflugs über seinem Lithiumkonzessionsgebiet Superb Lake (das „Konzessionsgebiet“) im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario bekannt zu geben. Eine vorläufige Auswertung der Messdaten hat ergeben, dass die lithiumführende Spodumenmineralisierung im Konzessionsgebiet höchstwahrscheinlich von strukturellen Entwicklungszügen mit Ausrichtung Nordwest und Nordost ausgeht. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Lithiumpegmatite sehr wahrscheinlich entlang der lithologischen Kontaktzonen erstrecken oder innerhalb von Brüchen im Metasedimentgestein vorkommen.

Wichtige Eckdaten

- Die Überlagerung der Isolinien der Bodenprobenahmen 2021-2022 mit der magnetischen Neigungskarte ergibt vier interessante Zonen, die das höchste Potenzial für eine spodumenführende Lithiummineralisierung innerhalb des Konzessionsgebiets bergen. Die Zonen P1, P2, P3 und P4 werden als Explorationsziele mit schwach magnetischen Signalen und geringer VTEM-Leitfähigkeit (Versatile Time Domain Electromagnetics) eingestuft (siehe Abbildung 1).

- Der nordwestliche Entwicklungszug der Lithiumprobenkonturen deutet darauf hin, dass SCHWACH magnetische und WENIG leitfähige Zonen, die an mafische Gesteins- oder Erzgänge angrenzen, höchstwahrscheinlich mit einer spodumenführenden Lithiummineralisierung in Verbindung stehen.

- Die Überlagerung der berechneten dB/dt-Zeitkonstante und der von Fraser gefilterten VTEM-Signale mit den Konturen der magnetischen Neigungsableitung ergibt ebenfalls vier interessante Zonen (T1 bis T4 in Abbildung 1), in denen die besten Chancen auf Sulfid- und Graphitmineralisierungen sowie polymetallische Lagerstätten (Basismetalle) innerhalb des Konzessionsgebiets geortet werden. Die Ergebnisse deuten ganz klar auf Zonen mit einer potenziell hohen Konzentration an Sulfidmineralisierungen mit anomalen magnetischen/leitfähigen Merkmalen hin, die räumlich mit vorhandenen größeren Verwerfungen/Brüchen und den Abgrenzungen der Metavulkane mit pegmatitischem Granit und Metasedimentgestein zusammenfallen.