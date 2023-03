HR-Event B-4it AG Gold Sponsor der Copetri Convention 2023 / Personalmanagement-Vordenker Prof. Dr. Armin Trost an beiden Messetagen vor Ort am Stand der B-4it AG

München (ots) - Der HR- und IT-Dienstleister B-4it ist in diesem Jahr einer der

beiden Hauptsponsoren der Copetri Convention (CoCon23) am 23. und 24. Mai in

Offenbach. Zu der Veranstaltung rund um die Themen Personal, Transformation und

Innovation werden mehr als 5.000 Entscheider sowie Fach- und Führungskräfte

erwartet. Besonderes Highlight: Der europaweit gefragte HR-Vordenker Prof. Dr.

Armin Trost hält auf Einladung der B-4it AG einen Vortrag auf der Mainstage und

steht den CoCon23-Teilnehmern an beiden Messetagen auch am B-4it-Stand Rede und

Antwort.



"Nachdem uns das Konzept der Copetri Convention schon im vergangenen Jahr

überzeugt hat, sind wir stolz darauf, diese Erfolgsgeschichte nun als Gold

Sponsor der CoCon23 noch enger begleiten zu dürfen", sagt Oliver Back, Vorstand

der B-4it AG. "Als internationales Beratungsunternehmen begleiten wir unsere

Kunden im Kontext der fortschreitenden Digitalisierung des Personalwesens bei

umfangreichen Transformationsprozessen. Die Veränderungen betreffen dabei

sämtliche Bereiche - von der Organisation über die Prozesse bis hin zur

eingesetzten Technologie. Daher passt der ganzheitliche Ansatz der Copetri

Convention hervorragend zu unserer Philosophie."