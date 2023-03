Die Bayerische liegt in der Spitzengruppe der TOP 3 deutscher Serviceversicherer mit hoher Innovationskraft (FOTO)

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische liegt in einer von Welt

TV beauftragten Studie, im Bereich Innovationskraft, auf dem dritten Platz.

Unter 40 bewerteten Versicherern ist es dem Mittelständler aus München gelungen,

in die TOP- Gruppe der Serviceversicherer vorzustoßen. Die Studie wurde zum

fünften Mal von der Ratingagentur Service Value durchgeführt.



Vor kurzem hat Service Value im Auftrag von Welt TV ein Rating zur Thematik

"Innovationskraft" veröffentlicht. Hier wurde neben 174 anderen Branchen auch

die deutsche Versicherungsbranche beleuchtet. Die Versicherungsgruppe die

Bayerische liegt hier auf Platz 3 und steht damit vor vielen großen Namen des

Marktes. "Für uns als Mittelständler ist es entscheidend stets nach Innovationen

zu forschen und diese möglichst zur Marktreife zu bringen. Wir schätzen es sehr,

dass wir seit Jahren für unsere Innovationskraft anerkannt werden. Diese

aktuelle Studie ist eine zusätzliche Bestätigung und gibt uns Rückenwind. Es

macht uns stolz, dass wir hier so gut in einem intensiven Wettbewerbsumfeld

bestehen konnten und bestärkt uns umso mehr weiter ein Innovationstreiber der

Branche zu sein.", so der Vorstandsvorsitzender, Dr. Herbert Schneidemann