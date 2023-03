Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Im Gegensatz dazu muss Rivian langsam die Frage zulassen, ob das Kapital noch lange reicht. Den aktuellen Verlust quotieren die Aktien mit einem zweistelligen Abschlag und notieren damit am Allzeittief. Von ehemals 180 US-Dollar ist die Aktie nun auf 15 US-Dollar gerutscht und könnte zwar technisch eine Gegenbewegung vollziehen, hat aber nach der Vorlage der aktuellen Bilanz auch keine positiven News zur Untermauerung einer solchen Bewegung.

Stabil erwiesen sich die Aktien von First Solar und Salesforce. Beide Aktienwerte sind zweistellig im Gewinn und generieren damit neue technische Kaufsignale. Wie sind die Zahlen im Detail ausgefallen und welche weiteren Perspektiven bieten sich bei den Unternehmen?

Der DAX bricht heute seine Unterstützung, die fast den ganzen Februar bei 15.250 Punkten eine Haltezone und Ausgangspunkt für Gegenbewegungen bot. Der Auslöser sind schwache Aktienmärkte in den USA und steigende Renditen bei Anleihen, die risikolose Kapitalanleger noch attraktiver werden lassen.

