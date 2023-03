Else Nutrition steigert Produktionskapazität, um starken Nachfrageanstieg zu bewältigen

- Else erweitert seine Produktion mit einer zweiten Pulverproduktionsanlage in den USA und beginnt mit der Herstellung in Europa – damit wird die Produktionskapazität verdreifacht.

VANCOUVER, British Columbia, 2. März 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Herstellung in einer zweiten Pulverproduktionsanlage in den Vereinigten Staaten begonnen hat und im März 2023 den kommerziellen Produktionsbetrieb in Europa starten wird. Mit den zusätzlichen Anlagen kann Else seine Produktionskapazitäten um mehr als das Dreifache steigern.

Bis Ende 2022 hatte Else Nutrition eine einzige Anlage für die Pulverherstellung in Betrieb, die den Absatz des Unternehmens sowohl in Nordamerika als auch auf internationaler Ebene bewältigte. Mit den beiden neuen Produktionsstätten kann Else den raschen Nachfrageanstieg im stationären Einzelhandel und beim Online-Vertrieb über Amazon und den von Else selbst betriebenen E-Store abdecken. Dank der aufgestockten Produktionsmengen wird sich das Risiko künftiger Lieferengpässe somit drastisch reduzieren.

Im Januar und Februar führte Else zwei kommerzielle Produktionskampagnen in den Vereinigten Staaten durch, bei denen viele Probleme mit fehlenden Lagerbeständen behoben wurden. Im März wird Else drei weitere Produktionskampagnen lancieren, zwei in den Vereinigten Staaten und eine in Europa, um alle noch verbleibenden Lieferengpässe zu beheben. Else plant, die rasche Steigerung seiner Produktionskapazitäten auch während des gesamten Jahres 2023 fortzusetzen, um dem Nachfrageanstieg gerecht zu werden und ein höheres Niveau an verfügbaren Beständen aufzubauen.

„Die zusätzlichen Produktionsanlagen werden uns in die Lage versetzen, unsere Produktion zu stabilisieren und ausreichende Bestände aufzubauen, um die starke Nachfrage seitens unserer Kunden zu befriedigen.“ erklärt Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else. „Es erfüllt uns mit Begeisterung, dass wir uns mittlerweile in einer neuen Etappe auf unserer Reise befinden, wo nun auch führende Lebensmittelhändler und der nordamerikanische Masseneinzelhandel ihre Regale mit unseren Produkten bestücken. Dass wir in der Lage sind, auf diesen raschen Nachfrageanstieg angemessen zu reagieren, ist maßgebend für unseren Erfolg.“