Orestone präzisiert Gold-Kupfer-Trend und Porphyr-Bohrziele auf Konzessionsgebiet Captain

2. März 2023 / IRW-Press / - Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: WKN: O2R1) präzisiert sein Modell des Gold-Kupfer-Porphyr-Trends auf dem Konzessionsgebiet Captain durch Zusammenstellung und Interpretation struktureller und geologischer Daten zusammen mit der Interpretation der Ergebnisse der luftgestützten magnetotellurischen (MT) Widerstandsmessung und der Ergebnisse der Magnetuntersuchungen. Drei ausgeprägte Ziele mit geringem MT-Widerstand (hohe Leitfähigkeit) wurden über eine Streichlänge von fünf Kilometern entlang einer hervortretenden nord-/südlich verlaufenden vermuteten regionalen Verwerfung ausgemacht. Die drei Ziele sind am Schnittpunkt von nordöstlich und nordwestlich verlaufenden, interpretierten Querverwerfungen ausgerichtet. Dieser Trend ist nördlich und südlich der Orestone-Claims offen, und für 2023 sind weitere luftgestützte MT-Messungen geplant. Eine Karte finden Sie hier.

Die vertikalen Pseudosektionen der luftgestützten MT-Messung über dem primären Ziel „T1“ weisen auf ein steil nach Osten einfallendes, strukturkontrolliertes Porphyr-System hin, das mehrere hundert Meter unterhalb eines leitenden, tafelförmigen Abschnitts mit sulfidreichen, stark phyllisch-potassisch alterierten Latit-Vulkangesteinen beginnt. Die leitende MT-Anomalie „T1“ misst 300-400 Meter x 1200 Meter in einer Tiefe von 500 Metern und vergrößert sich in einer Tiefe von 1300 Metern auf 1500 x 1500 Meter, was darauf schließen lässt, dass sich das tiefliegende, potenzielle Porphyr-System nahe der Oberfläche zu einem Erzgangsystem verengt. Die Bohrungen im Jahr 2023 sollen auf den Kern des Systems abzielen, und es sind zwei Bohrlöcher bis zu einer Tiefe von 1000 Metern geplant. Diese sollen in die Tiefe hin weitergeführt werden, wenn Gold-Kupfer-mineralisierter, alterierter Porphyr gefunden wird. Eine Karte finden Sie hier.

Im Kern des Systems fanden zuvor noch keine Bohrungen statt, aber sieben umsäumende Bohrlöcher durchteuften zahlreiche vertikal bis subvertikal verlaufende Porphyr-Erzgänge in einer breiten, tafelförmigen Zone phyllischer Alteration mit einer Mächtigkeit von 200-500 Metern. Mit Serizit-Kalifeldspat-Alteration assoziierte Gold-Kupfer-Mineralisierung wurde von 20-160 Meter mächtigem Gold mit Gehalten von 0,20 bis 0,84 g/t und 0,05-0,11 Prozent (500-1100 ppm) Kupfer durchbrochen, und man geht davon aus, dass dies durch ein großes Porphyr-System direkt unterhalb entstanden ist. Die bis heute stattgefundenen Bohrungen haben einen großen Alterationshof über einem Gebiet von 2000 mal 2000 Metern definiert.