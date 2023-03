Thomas Reinhold verstärkt Rosenberg Strategic Communications

Monheim (ots) - Rosenberg Strategic Communications baut ein Jahr nach Gründung

das Beratungsgeschäft weiter aus. Der Kommunikationsexperte und Journalist

Thomas Reinhold steigt zum 1. März als Director Communictions in das

partnergeführte Unternehmen ein. In seiner neu geschaffenen Position wird er an

der Seite der Gründer Dirk T. Schmitt und Philipp T. Meyer deutsche und

internationale Kunden in kommunikativen Sondersituationen unterstützen (M&A,

Krise, Restrukturierung, Reputation).



Thomas Reinhold hat seine Expertise u.a. bei der Mitteldeutschen Flughafen AG,

der thyssenkrupp Konzernholding und der Strategieberatung Roland Berger

erworben. Dabei unterstützte er Geschäftsleitungen in der Kommunikation von

Medienarbeit und Krisen, Change- und Führungskräftekommunikation bis zu Public

Affairs. Hier kam ihm sein journalistischer Hintergrund zugute. Reinhold war

mehr als zehn Jahre Politik- und Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung und der Verlagsgruppe Handelsblatt.