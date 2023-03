JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13500 Pence belassen. Das Oncologic Drugs Advisory Committee (ODAC), das neue Medikamente bewertet, berate angesichts aktualisierter Daten am 28. April über die Kombinationstherapie Lynparza (Olaparib) zur Behandlung von Prostatakrebs, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das dürfte mindestens zu einer Verzögerung der Zulassung um einige Monate führen. Gordon verwies aber auch auf eine Ankündigung des Wettbewerbers Haleon, dass dieser die Mehrzahl der PPI/Nexium-Klagen inzwischen beilegen konnte. Das dürfte sich dem Experten zufolge auch positiv auf Astrazeneca auswirken./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 09:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 09:52 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 122,1EUR gehandelt.