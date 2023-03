Atlas Global unterzeichnet exklusive Zusammenarbeit mit Snoop Dogg, um Cannabismarken international einzuführen

EDMONTON, ALBERTA, CHATHAM, ONTARIO und TEL-AVIV, ISRAEL / Executive Business Services / 2. März 2023 - Atlas Global Brands Inc. (CSE: ATL) („Atlas Global“), ein Cannabisunternehmen mit Expertise in der gesamten Wertschöpfungskette, freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen am 28. Februar 2023 eine exklusive internationale Lizenzvereinbarung mit Calvin Broadus Jr., auch bekannt als „Snoop Dogg“, abgeschlossen hat. Die Vereinbarung, die eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren hat, räumt Atlas Global das ausschließliche Recht ein, den Namen, das Abbild, die Logos, Marken oder anderes genehmigtes geistiges Eigentum des Künstlers für die Herstellung, Verpackung, Fertigung, den Vertrieb, den Verkauf und die Werbung für Cannabisblüten, Vorrollen, Konzentrate, Öle und Esswaren sowie persönliche Verdampfer für medizinische Zwecke in Deutschland, Israel und Australien sowie für Freizeitzwecke in Kanada zu verwenden.

„Ich habe mich für Atlas entschieden, um meine neuen Marken mithilfe ihrer Innovation und globalen Reichweite zu repräsentieren und einzuführen. Ich freue mich, mit dem Team von Atlas zusammenzuarbeiten, um meine Lieblingssorten für meine Marken und Fans auszuwählen“, so Snoop Dogg. „Die Fans wissen, dass sie gut sind, weil sie von mir persönlich ausgewählt wurden.“

„Snoop Dogg ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Cannabiskultur und es ist eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten“, so Bernie Yeung, CEO von Atlas Global. „Die Verbraucher lieben Snoop, und unser gemeinsames Ziel ist, Premiumprodukte in allen Cannabiskategorien zu liefern, die die Erwartungen der Verbraucher durchweg übertreffen.“

Atlas Global beschafft, verpackt und vertreibt selektiv direkt in Kanada und über anerkannte Vertriebspartner auf internationaler Ebene. Alle Cannabisprodukte der Marke Snoop Dogg werden nur in legalisierten Cannabismärkten auf den Markt gebracht.

Über Atlas Global

Atlas Global ist ein globales Cannabisunternehmen, das in Kanada und Israel tätig ist und über Erfahrung in der gesamten Wertschöpfungskette von Cannabis verfügt, einschließlich Anbau, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Apotheke. Atlas beliefert derzeit acht Länder: Australien, Kanada, Dänemark, Deutschland, Israel, Norwegen, Spanien und das Vereinigte Königreich. Zusätzlich zu einem differenzierten Produktmix betreibt Atlas drei lizenzierte Cannabisanlagen – eine mit EU-GMP- und zwei mit GACP- und CUMCS-Zertifizierungen – sowie fünf medizinische Apotheken und ein Handelshaus in Israel. Atlas geht davon aus, verbesserte Geschäftschancen durch ein erweitertes Marken- und SKU-Portfolio zu fördern und gleichzeitig durch die Nutzung seiner Strategie eine Margenerweiterung zu erzielen und durch die vertikal integrierte Supply Chain den Wert von Qualitätsprodukten für globale Märkte zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.atlasglobalbrands.com