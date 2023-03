Fazit

Tagesschlusskurse beim Gold-Future oberhalb von 1.847 US-Dollar würde die Annahme weitere Zugewinne an 1.879 und schließlich 1.949 US-Dollar ganz klar befeuern. Wer an einer höheren Rendite interessiert ist, könnte dann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB2HS2 zurückgreifen. Die Chance läge in diesem Szenario bei 265 Prozent. Entsprechend der technischen Zielmarken wurden für den Schein Zielniveaus um 7,68 und 14,28 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung darf in diesem Fall etwas unter dem EMA 50 bei aktuell 1.831 US-Dollar angesetzt werden, dies würde einen Stopp-Kurs im Schein von 3,06 Euro erfordern. Als Anlagehorizont sind mehrere Wochen einzuplanen.