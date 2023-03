Wie deutsche Investitionen in fossile Projekte am Golf von Mexiko den LNG-Boom befeuern

Berlin (ots) - Digitales Pressegespräch am 7. März um 16 UhrObwohl die Klimakrise weltweit und auch in Deutschland bereits große Schädenanrichtet, investiert die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) aktuell in eingeplantes fossiles Flüssigerdgas-Exportterminalprojekt namens "Plaquemines" imUS-amerikanischen Louisiana. Unterstützt wird das Projekt ebenso von der EnergieBaden-Württemberg AG (EnBW): Durch einen Abnahmevertrag dürfte das Terminalzukünftig Fracking-Gas nach Europa exportieren. Das fossile Großprojektwiderspricht klar dem Klimaabkommen von Paris, verursacht zudem vor Ort immenseUmweltschäden und gefährdet die Gesundheit der örtlichen Bevölkerung.In einem Pressegespräch der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zusammen mit derUS-Organisation Sierra Club werden wir die Folgen und Risiken der schmutzigenVerträge von LBBW und EnBW erläutern: Was ist konkret am Golf von Mexiko geplantund was bedeutet das Projekt für Menschen und Umwelt vor Ort? Wie genau siehtdie Beteiligung von LBBW und EnBW aus? Was fordern wir?Das Gespräch findet digital über Zoom statt. Wir bitten Sie, sich per Mail übermailto:presse@duh.de anzumelden. O-Töne oder separate Interviews organisiertgerne ebenfalls die Pressestelle. Die Veranstaltung wird in englischer Sprachemit deutscher Simultanübersetzung stattfinden.Datum:Dienstag, 7. März 2023 um 16.00 UhrZugangsdaten:https://us02web.zoom.us/j/88442740773%C2%A0Meeting-ID: 884 4274 0773Teilnehmende:- Talia Calnek-Sugin, Sierra Club (USA)- Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer DUH- Constantin Zerger, Bereichsleiter Energie und Klimaschutz DUHPressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, mailto:presse@duh.dehttp://www.duh.de, http://www.twitter.com/umwelthilfe,http://www.facebook.com/umwelthilfe, http://www.instagram.com/umwelthilfe,http://www.linkedin.com/company/umwelthilfeWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22521/5453934OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.