Gustavo Gusto Erfolgreiches Jahr 2022 / Deutliches Umsatzplus / Optimistischer Ausblick für 2023 / Unternehmen gut aufgestellt (FOTO)

Geretsried (ots) - Der Premium-Tiefkühlpizzahersteller Gustavo Gusto hat auch im

vergangenen Jahr seinen Wachstumskurs fortgesetzt und ein deutliches Umsatzplus

verzeichnet. Insgesamt stieg der Umsatz 2022 um rund 18 Prozent auf 86 Millionen

Euro (2021: 73 Mio. Euro). Zu dem gestiegenen Umsatz hat sowohl der

Lebensmittelhandel in Deutschland als auch in Österreich, in der Schweiz und in

den Niederlanden beigetragen. Für dieses Jahr will das Unternehmen die

Vertriebswege weiter ausbauen, neue Kunden gewinnen und die

Internationalisierung vorantreiben.



"Wir sind mit der positiven Entwicklung im vergangenen Jahr sehr zufrieden und

können erneut auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken", sagt Christoph Schramm,

Gründer und CEO von Gustavo Gusto. Schramm weiter: "Wir konnten trotz

schwierigem Konsumklima mit einer angespannten Verbraucherstimmung ein

deutliches Umsatzwachstum erreichen und neue Kunden dazugewinnen. Die Nachfrage

nach unseren Pizzen ist weiterhin immens. Wir gehen auch dieses Jahr sehr

optimistisch an und erwarten wieder ein starkes Wachstum. Gustavo Gusto ist gut

aufgestellt."