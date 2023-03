BEIJING, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Michel Doukeris, CEO des Fortune-500-Unternehmens „AB InBev", flog am 24. Februar 2023 nach Beijing, um Chinas Handelsminister Wang Wentao zu besuchen. Er ist damit einer der ersten Besucher der nach der Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen in China zu einem Treffen mit der chinesischen Zentralregierung reist. AB InBev, die Muttergesellschaft von Budweiser APAC, ist eine an der Euronext notierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Leuven (Belgien), die auf eine über 600-jährige Brauereitradition und eine umfassende globale Präsenz zurückblicken kann.

Dieses Jahr markiert den Beginn der chinesischen Modernisierung. Die letzten beiden Monate haben ein gutes Wirtschaftswachstum gezeigt, was sowohl für den Konsum als auch für die Investitionen in China vielversprechend ist. „China hat die größte Bierindustrie der Welt. China ist ein so wichtiger Markt, einer der wichtigsten Märkte für uns weltweit. Es war für mich selbstverständlich, im Laufe des Jahres zu kommen, um zu sehen, wie es läuft, und die Möglichkeit zu haben, mit dem Team zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass der Konsum sehr schnell wieder anzieht", sagte Herr Doukeris. Während seines Interviews mit chinesischen Medien sprach Herr Doukeris über die strategischen Pläne von AB InBev in China. Dazu gehörten Fortschritte auf dem Weg zu Kohlenstoffneutralität, Nachhaltigkeit und den ESG-Zielen von AB InBev sowie Möglichkeiten, wie die Bierindustrie den lokalen Verbrauch und die wirtschaftliche Revitalisierung fördern kann.

Investitionen in China für langfristiges Wachstum

Herr Doukeris betonte Chinas Bedeutung für AB InBev und wies darauf hin, dass „jedes vierte Bier weltweit in China konsumiert wird". Seit dem Eintritt nach China im Jahr 1984 hat AB InBev bedeutende Wurzeln im Land etabliert und mehr als 30 Milliarden RMB (einschließlich Direktinvestitionen und Akquisitionen) investiert. AB InBev braut Bier in etwa 30 Brauereien in ganz China und unterhält ein vielfältiges Portfolio mit mehr als 50 Marken. AB InBev hat auch keine Anstrengungen geschont, seine Verpflichtungen auf dem chinesischen Markt einzuhalten und gleichzeitig seine Investitionen hier kontinuierlich zu steigern.