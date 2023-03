Freiburg im Breisgau (ots) - Als E-Commerce-Marketing Agentur unterstützt das

Team der Lang Consulting GmbH gemeinsam mit ihrem Gründer und Geschäftsführer

Sven Lang angehende sowie erfahrene Onlinehändler bei der Optimierung ihres

Onlineshops. Erfahren Sie im Folgenden, wie Onlineshops ihren Kundenwert

nachhaltig steigern können.



Onlineshops zählen ohne Frage zu den Profiteuren des digitalen Wandels. Dennoch

steht das Geschäft im Internet nicht automatisch für hohe Margen. Oft sind die

Ausgaben von Onlinehändlern nämlich üppig, wodurch der Gewinn überschaubar

bleibt. Ein Grund hierfür stellt nicht zuletzt ein zu geringer Kundenwert dar,

weiß auch Sven Lang, Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH. "Es

gibt mehrere einfach umsetzbare Maßnahmen, um den Kundenwert langfristig zu

steigern", betont er. Diese Möglichkeiten kann jeder Onlinehändler nutzen, der

seine Verkaufsprozesse und Gewinne nachhaltig optimieren möchte. Worum es sich

dabei im Detail handelt, erfahren Sie im Folgenden.





1. E-Mail-Marketing nutzenDurchdachtes E-Mail-Marketing ist eine verlässliche Grundlage für eine guteKundenbeziehung. Letztlich stärken regelmäßig versandte Mails nämlich dasVertrauen der Kontakte in das eigene Angebot. Das fördert den Verkauf messbar.Jedoch können nicht nur Produkte oder Dienstleistungen in einer E-Mail wie demNewsletter beworben werden. Inhalte wie Tipps, Tricks und der Hinweis aufRabattaktionen stärken die Beziehung und damit den Kundenwert ebenfalls.Genauso wichtig wie der Newsletter ist dabei auch der Aftersale als Teil desCustomer Lifecycles. Hierbei geht es darum, den Kunden über seineGarantieoptionen zu informieren oder Feedback zum Kauferlebnis einzuholen.Außerdem bietet sich Up- oder Cross-Selling im Rahmen der Aftersale- oderNewsletter-Kommunikation an. In Summe erhöhen diese und andereE-Mail-Marketing-Maßnahmen die Kundenbindung dauerhaft. Sie sorgen für einregelmäßiges Engagement der Kunden, eine starke Loyalität und erinnern sie andas positive Kauferlebnis im Shop.2. In den Markenaufbau investierenViele Menschen haben eine enge Bindung zu Marken, die sie mögen. Ist ihrMarkenbewusstsein stark ausgeprägt, bezahlen sie auch höhere Preise. DiesesWissen sollten Onlinehändler für sich nutzen, indem sie sich auf einekonsequente Markenkommunikation fokussieren. Egal, ob direkt im Shop oder in densozialen Netzwerken: Eine stimmige Brand sollte das Ziel sein.3. Investition in hochwertige VerpackungenNeben der Produktqualität ist meist auch die Verpackung ein entscheidenderFaktor. Schließlich kann eine ansprechende und praktische Verpackung dazubeitragen, das Produkt hochwertiger erscheinen zu lassen. Viele Kunden sind inder Folge bereit, mehr für die Produkte zu zahlen. Zudem wird dieWahrscheinlichkeit eines erneuten Kaufs messbar erhöht.4. Gezielt Touchpoints schaffenDank einer hohen digitalen Sichtbarkeit werden Onlineshops einfacher gefunden.Wer also auf Social Media oder in den Suchergebnissen präsent ist, spricht neueKundengruppen an. Zugleich binden gezielt genutzte Touchpoints bestehende Kundenund ihr Wert steigt.5. Die Customer-Journey optimierenLoyale und wiederkehrende Kunden sind für Onlinehändler der Optimalfall. Damitdieser planbar eintritt, müssen Shopbetreiber in die Customer-Journeyinvestieren. Genießen Käufer ein optimales Einkaufserlebnis, kaufen sieeinerseits öfter - andererseits steigt ihre Bereitschaft, mehr Geld proBestellung auszugeben.6. Mit Verbrauchsartikeln Anreize für regelmäßige Bestellungen schaffenMit Blick auf einen höheren Kundenwert lohnt es sich außerdem Verbrauchsartikelin das eigene Sortiment aufzunehmen. Schließlich müssen diese nach Verbrauchersetzt werden, was zum erneuten Kauf führt. In diesem Zuge erweisen sich auchNachfüllpackungen als beliebt.Als Onlinehändler möchten Sie Ihren Kundenwert steigern und mit weniger Aufwanddauerhaft mehr Umsatz erzielen? Melden Sie sich jetzt bei den Experten der LangConsulting GmbH (https://langconsulting.de/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Lang Consulting GmbHSven Langhttps://langconsulting.de/E-Mail: mailto:kontakt@langconsulting.dePressekontakt:Ruben Schäfermailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/155042/5453961OTS: Sven Lang