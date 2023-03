Sicherheit beginnt im Kopf WandelWerker Consulting GmbH veranstaltet Sicherheitskultur Kongress in Wuppertal (FOTO)

Wuppertal (ots) - Am 20. April 2023 veranstaltet die WandelWerker Consulting

GmbH den Sicherheitskultur Kongress in Wuppertal. Wie die Gründer und

Geschäftsführer Anna und Stefan Ganzke mitteilten, richtet sich das Event an

mittelständische Unternehmen, Konzerne und freiberufliche Arbeitsschutzexperten,

die Arbeitsunfälle reduzieren, die Meldemoral von Beinaheunfällen steigern sowie

Führungskräfte und Mitarbeiter noch mehr für den Arbeitsschutz motivieren

möchten. Die Inhalte und auch die Anzahl hochkarätiger Experten macht den

Sicherheitskultur Kongress einzigartig im deutschsprachigen Raum.



Die Veranstalter und Sicherheitskultur-Experten Anna und Stefan Ganzke: "Ein

Unternehmen, das in der heutigen Zeit Arbeitsschutz leben, Arbeitsunfälle

reduzieren und die Meldung von Beinaheunfällen steigern möchte, muss eine

positive Akzeptanz für das Thema Arbeitsschutz bei seinen Mitarbeitern und

Führungskräften etablieren. Um dies umzusetzen, vermitteln wir auf dem

Sicherheitskultur Kongress erprobte und praxistaugliche Strategien und Methoden,

mit denen Unternehmen systematisch und kontinuierlich mehr Führungskräfte und

Mitarbeiter für den Arbeitsschutz gewinnen."