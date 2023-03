DRV zum geforderten Reduktionsziel von Sarah Wiener "Rein politisch motivierter Überbietungswettbewerb" (FOTO)

Berlin (ots) - "Das von Sarah Wiener geforderte Reduktionsziel von 80 Prozent

beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln mit höherem Risiko entbehrt jeglicher

Vernunft. Hier handelt es sich um einen rein politisch motivierten

Überbietungswettbewerb bei den Einschränkungen. Wissenschaftlich basierte

Begründungen für die Forderungen werden nicht gegeben und Folgenabschätzungen

nicht vorgenommen." Franz-Josef Holzenkamp, Präsident des Deutschen

Raiffeisenverbands (DRV), findet deutliche Worte für den heute im

Umweltausschuss des Europäischen Parlaments vorgestellten Berichtsentwurfs der

Abgeordneten Sarah Wiener (Grüne) zum Verordnungsentwurf über die nachhaltige

Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR). Holzenkamp: "Ich appelliere an alle

politischen Akteure: Kommen Sie Ihrer Verantwortung für die Erarbeitung einer

sachgerechten und praktikablen Regelung nach!"



Der DRV-Präsident ruft dazu auf, die von den EU-Agrarministern eingeforderte

aktualisierte Folgenabschätzung abzuwarten. Holzenkamp: "Bei vorschnellen,

überambitionierten Beschlüssen über Reduktionsziele drohen fatale Konsequenzen

für die Erzeugung von Lebensmitteln in der EU. Die Abhängigkeit von Importen aus

Drittstaaten, in denen zumeist niedrigere Standards gelten, würde zunehmen".

Auch dürften negative Folgen für die ländlichen Räume nicht unterschlagen

werden. "Eine Aufgabe der landwirtschaftlichen Produktion würde zu

weitreichenden Veränderungen in Kulturlandschaften, wie wir sie heute kennen,

führen", mahnt Holzenkamp.