Chinesische Hackergruppe attackiert Europa mit neuer Backdoor

Jena (ots) - Die chinesische Hackergruppe Mustang Panda forciert ihre Angriffe

auf Ziele in Europa, Australien und Taiwan. Forscher des

IT-Sicherheitsherstellers ESET deckten eine aktuell noch laufende Kampagne auf,

bei der die neu entwickelte Backdoor MQsTTang zum Einsatz kommt. Diese

ermöglicht den Angreifern, beliebige Befehle auf dem Rechner des Opfers

auszuführen. Im Fokus stehen dabei politische und staatliche Organisationen,

allen voran eine Regierungseinrichtung in Taiwan. Seit dem Einmarsch Russlands

in der Ukraine hat Mustang Panda seine Aktivitäten deutlich gesteigert.



MQsTTang: Beweis für schnellen Entwicklungszyklus