Pan American Energy schließt Bohrloch Nr. 2, HL009, bis in Tiefe von insgesamt 600 ft bei Lithiumprojekt Horizon ab

Das Unternehmen hat mit Bohrloch Nr. 3, HL022, begonnen, das sich in der Nähe einer der größten bekannten Lithium-Tonstein-Ressourcenlagerstätten in den USA befindet

2. März 2023, Calgary (Alberta) / IRW-Press / - Pan American Energy Corp. (das „Unternehmen“ oder „Pan American“) (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und seine Vertragspartner (die „Vertragspartner“), KB Drilling („KB“) und RESPEC Consulting Inc. („RESPEC“), im zweiten Bohrloch, HL009, 539 ft mit kontinuierlichem, potenziell lithiumhaltigem Tonstein vorgefunden haben. Der Abschluss dieses Bohrlochs am 26. Februar 2023 markiert einen weiteren Fortschritt in Richtung Umsetzung des vollständig genehmigten, 22 Bohrlöcher umfassenden Programms. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es weiterhin potenziell lithiumhaltigen Tonstein in einer Tiefe von 600 ft beobachtet hat.

Das Unternehmen und seine Vertragspartner haben mit Bohrloch drei (3), HL022, begonnen, das sich an der Nordgrenze des Lithiumprojekts Horizon in unmittelbarer Nähe der Südgrenze des Projekts Tonopah Flats von American Battery Technology Corp („ABTC“) befindet. Am Dienstag, dem 28. Februar 2023, veröffentlichte ABTC einen technischen Bericht gemäß SK-1300, der von RESPEC erstellt wurde und eine der größten bekannten vermuteten Lithium-Tonstein-Ressourcenlagerstätten in den USA mit 15,8 Millionen t Lithiumcarbonatäquivalent („LCE“) verdeutlicht (https://americanbatterytechnology.com/wp-content/uploads/ABTC-TonopahF ...).

Chief Executive Officer Jason Latkowcer sagte: „Es überrascht unser Team nicht, dass wir in Bohrloch Nummer zwei, HL009, sowohl in Oberflächennähe als auch in der Tiefe weiterhin potenziell kontinuierlichen lithiumhaltigen Tonstein beobachtet haben. Wir verzeichnen im Rahmen des Explorationsprogramms beträchtliche Fortschritte und werden bald die gesamte Tiefe von Bohrloch Nummer drei, HL022, erreichen. Wir möchten unserem Nachbarn, American Battery Technology Corp., zu seiner jüngsten Bekanntgabe von vermuteten Ressourcen gratulieren, die eine der größten bekannten vermuteten Lithium-Tonstein-Ressourcenlagerstätten in den USA verdeutlichen, die sich unmittelbar nördlich und angrenzend an unseren Schürfrechteblock Horizon befindet. Wir sind zuversichtlich, dass unser drittes Bohrloch, HL022, das der gemeinsamen Grenze mit ABTC am nächsten liegt, eine ähnliche zusammenhängende Mineralisierung vorfinden wird, wie sie in den südlichen Bohrlöchern im Konzessionsgebiet von ABTC beobachtet wurde.“