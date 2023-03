Dore Copper durchteuft 3,98 % Kupfer auf 2,35 Metern in einer neuen Zone mit Kupfer-Gold-Mineralisierung bei Doré Ramp (Chibougamau, Quebec)

Diese neue Kupfer-Gold-Mineralisierungszone wurde in allen sechs Bohrlöchern auf einer Streichlänge von etwa 360 Metern durchteuft (Abbildung 1). Sie befindet sich etwa 300 Meter südlich der Zone Doré Ramp und streicht auf Grundlage der aktuellen Auswertung parallel zu dieser und neigt sich um etwa 55° nach Südwesten. Die neue Zone ist gekennzeichnet durch eine 2 bis 8 Meter lange Zone mit Quarzgängen innerhalb einer großen duktilen Verwerfungszone, die stellenweise eingesprengten und/oder massiven Chalkopyrit und Pyrit enthalten. Die Verwerfungszone weist eine ausgeprägte Serizit- und Chloritalteration auf. Die ersten drei Bohrlöcher enthalten folgende Abschnitte:

- LDR-22-01W2: 3,98 % Cu und 0,36 g/t Au auf 2,35 Metern, einschließlich 16,45 % Cu und 0,7 g/t Au auf 0,35 Metern (Figure 2)

- LDR-22-01W1: 2,34 % Cu und 0,97 g/t Au auf 1,8 Metern, einschließlich 3,01 % Cu und 1,24 g/t Au auf 1,4 Metern

- LDR-22-01: 0,58 % Cu und 0,65 g/t Au auf 0,4 Metern

Die Bohrlöcher LDR-22-03 und 04 (Analyseergebnisse stehen noch aus) durchteuften eine Chalkopyrit- und Pyritmineralisierung in der neuen Zone.

Das ursprüngliche Ziel dieses Bohrprogramms war es, die Kontinuität der Kupfer-Gold-Mineralisierungszone Doré Ramp in der Tiefe zu erproben. Das Bohrloch LDR-22-01 lieferte 4,37 % Cu, 0,87 g/t Au und 13,0 g/t Ag auf 2,4 Metern, einschließlich 17,6 % Cu, 1,76 g/t Au und 43,9 g/t Ag auf 0,5 Metern in einer vertikalen Tiefe von etwa 900 Metern (siehe Pressemeldung vom 12. September 2022). Bohrloch LDR-22-01W1 durchteufte die Zone Doré Ramp etwa 50 Meter westlich und unterhalb des oben erwähnten Abschnitts und ergab 0,60 % Cu und 2,85 g/t Au auf 1,6 Metern, einschließlich 1,61 % Cu und 7,57 g/t Au auf 0,6 Metern. Das Bohrloch LDR-22-01W2, das sich 40 Meter westlich und oberhalb des Abschnitts in LDR-22-01 befindet, durchteufte keine nennenswerte Mineralisierung in der Zone Doré Ramp.

Das jüngste Bohrloch LDR-23-04 (Analyseergebnisse stehen noch aus) ist das erste Bohrloch, das die Zone Doré Ramp in mehreren parallelen mineralisierten Zonen mit Chalkopyrit und Pyrit ab einer vertikalen Tiefe von 800 Metern durchteuft hat (Abbildung 3). Das Unternehmen plant, sein Explorationsbohrprogramm bei Doré Ramp und anderen Zielen auf dem Konzessionsgebiet fortzusetzen.

Ernest Mast, President und CEO von Doré Copper, sagte: „Die Entdeckung einer neuen mineralisierten Zone bei Doré Ramp - zusätzlich zu unseren Explorationsbohrungen, die die Zone Doré Ramp in der Tiefe erweitert haben - bestätigt das Explorationsmodell des Unternehmens, wonach es an der Ostseite der Verwerfung Lac Doré in der Nähe der Lagerstätten Doré Ramp und Copper Rand weitere Kupfer-Gold-Zonen gibt. Diese ermutigenden Ergebnisse in unmittelbarer Nähe der Mühle Copper Rand rechtfertigen die Durchführung zusätzlicher Explorationsbohrungen, um unser ‚Hub-and-Spoke‘-Betriebsmodell für das Bergbaulager Chibougamau zu verbessern.“

Lagerstätte Doré Ramp

Die Lagerstätte Doré Ramp befindet sich im Bergbaulager Chibougamau Central und liegt wie viele andere Lagerstätten und Mineralvorkommen innerhalb einer breiten Scherzone von 100 bis 400 Metern, die senkrecht zur Verwerfung Lac Doré verläuft. Im Bergbaulager Chibougamau Central stehen die kupfer- und goldhaltigen mineralisierten Zonen in Kontakt mit säurehaltigen bis intermediären Gesteinsschichten, von denen angenommen wird, dass sie aus dem Chibougamau-Pluton stammen. Die Lagerstätte Doré Ramp beginnt 80 Meter unter der Oberfläche und wurde auf einer Streichlänge von rund 500 Metern erprobt. Sie besteht aus einer Reihe von subparallelen an- und abschwellenden Erzgängen, deren Mächtigkeit zwischen 0,3 und 7,7 Metern liegt und die sich über eine Streichlänge von bis zu 300 Metern erstrecken. Eine Reihe von mineralisierten Linsen sind durch nordöstliche Verwerfungen in Abständen von 15 bis 30 Metern verschoben.

Bei der Lagerstätte Doré Ramp fanden zwischen 1984 und 1992 mehreren Phasen an Bohrungen statt. In diesem Zeitraum wurden Berichten zufolge insgesamt 47 Bohrlöcher von der Oberfläche aus absolviert. Eine etwa 1 km lange Doppelrampe wurde 1991/92 bis in eine vertikale Tiefe von 160 m gegraben, gefolgt von einer unterirdischen Bohrkampagne mit 46 Löchern über insgesamt 10.200 m, mit denen die Lagerstätte bis in eine Tiefe von 240 m erprobt wurde. Nur fünf Löcher untersuchten die Lagerstätte zwischen 300 und 600 Metern. Ende 1992 wies Westminer Canada eine historische Schätzung von 209.120 Tonnen mit 1,23 % Cu und 5,4 g/t Au aus, und zwar aus einer Tiefe des Oberflächenpfeilers von 115 Metern bis zu 350 Metern (Quelle: Westminer Canada Limitée, Projekt Lac Dore, November 1992). Diese Schätzung wird als historisch betrachtet und sollte nicht als verlässlich angesehen werden. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven.) Bei der Lagerstätte Doré Ramp wurden keine weiteren Explorationsprogramme durchgeführt.

Andere Explorationsziele im Camp Central Chibougamau

Doré Copper setzt seine Arbeiten in der Umgebung des großen Konzessionsgebiets Copper Rand im Camp Central Chibougamau fort und beabsichtigt, im Jahr 2023 eine Reihe von Explorationszielen genauer zu untersuchen. Die Ziele Doré Ramp North Zone und Copper Rand South wurden noch nicht unterhalb einer Tiefe von 500 Metern erprobt (Abbildung 3).

Zone Doré Ramp North

Die Zone Doré Ramp North befindet sich 450 Meter nordöstlich der Lagerstätte Doré Ramp (und etwa 2 Kilometer südwestlich des Minen- und Mühlenkomplexes Copper Rand) und wird durch einen Scherkorridor definiert, der parallel zur Scherung Doré Ramp verläuft. Das Datenmaterial aus 11 historischen Bohrlöchern, die auf Doré Ramp North abzielten, weist auf eine ähnliche Mineralisierung wie bei Doré Ramp hin. Die besten gemeldeten Abschnitte umfassten 2,13 % Cu und 1,25 g/t Au auf 2,3 Metern (Loch S4-91-6) sowie 1,43 % Cu und 1,68 g/t Au auf 2,75 Metern (Loch S4-91-9) (Quelle: Westminer Canada Limited, Bohrprotokolle März 1991).

Copper Rand South

Copper Rand South (auch als Kerr Addison bekannt) ist ein weiterer Scherkorridor, der parallel zur Scherung Copper Rand 490 Meter im Südwesten verläuft. Die Scherung ist etwa 60 Meter breit und beherbergt eine Reihe von mineralisierten Erzgängen mit Chalkopyrit, Pyrrhotin, Sphalerit und Pyrit. Ein Teil der Lagerstätte wurde im Rahmen des Bergbaubetriebs Copper Rand zwischen 230 und 400 Metern abgebaut (z.B. die Erzgänge 60-1, 57-3 und 65-5). Die gemeldeten Fördergehalte reichen von 1,20 % Cu und 3,6 g/t Au von 230 bis 300 Metern bzw. 1,76 % Cu und 0,93 g/t Au von 300 bis 400 Metern.

Ein Gebiet mit einer Streichlänge von etwa 450 Metern wurde noch nicht in Richtung der Verwerfung Lac Doré-Verwerfung erkundet. Geophysikalische Messungen aus dem Jahr 1991 weisen auf eine leitende Zone von etwa 100 Quadratmetern in diesem Gebiet hin. Copper Rand South ist unterhalb von 400 Metern weiterhin offen.

Tabelle 1. Wichtige Analyseergebnisse von Doré Ramp

Bohrloch von (m) bis (m) Mächtigkeit1 (m) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t) Zone LDR-22-01 937,4 937,8 0,4 0,58 0,65 0,8 neuer Quarzerzgang LDR-22-012 1.234,7 1.237,1 2,4 4,37 0,87 13,0 Zone Doré Ramp einschl. 1.235,6 1.236,1 0,5 17,6 1,76 43,9 “ LDR-22-01W1 943,2 945,0 1,8 2,34 0,97 4,3 neuer Quarzerzgang einschl. 943,2 944,6 1,4 3,01 1,24 4,8 “ LDR-22-01W1 1.263,4 1.265,0 1,6 0,60 2,85 4,9 Zone Doré Ramp 1.264,4 1.265,0 0,6 1,61 7,57 9,0 “ LDR-22-01W2 950,80 953,15 2,35 3,98 0,36 11,7 neuer Quarzerzgang einschl. 952,20 952,55 0,35 16,45 0,7 31,0 “ 1.245,60 1.246,10 keine nennenswerte Mineralisierung Zone Doré Ramp

Die wahre Mächtigkeit der durchteuften Strukturen wird auf rund 80 % der Bohrabschnitte geschätzt. In der Pressemeldung vom 12. September 2022 gemeldet.

Abbildung 1. Isometrische Ansicht und Querschnitt der Lagerstätte Doré Ramp mit der Lage der neuen Kupfer-Gold-Mineralisierungszone

Abbildung 2. Foto des mineralisierten Abschnitts in LDR-22-01W2

Abbildung 3. Zusammengesetzter Längsschnitt entlang der Verwerfung Lac Doré mit Standort der Lagerstätte Doré Ramp

Bohrungen und Qualitätskontrolle

Das Unternehmen nutzt Miikan Drilling als Bohrunternehmen. Miikan ist ein Joint Venture zwischen Chibougamau Diamond Drilling Ltd., der First Nations-Gemeinde Ouje-Bougoumou und der First Nations-Gemeinde Mistissini; beide liegen im Gebiet Eeyou Istchee.

Die Probenaufbereitung erfolgte in den Einrichtungen von SGS Canada Inc. („SGS“) in Val-d‘Or (Québec) und Burnaby (BC); die Brandprobe und die ICP-Analyse erfolgten bei SGS in Burnaby (BC). Die Proben wurden gewogen, getrocknet, auf 75 % über 2 mm zerkleinert, auf 250 g geteilt und auf 85 % über 75 Mikrometer pulverisiert. Die Proben wurden dann einer Brandprobe auf Au (50-Gramm-Einwaage) und einem abschließenden ICP-MS-Verfahren mit Natriumperoxidschmelze auf 34 Elemente unterzogen.

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wird intern von Geologen von Doré Copper unter Aufsicht des Vice President Exploration durchgeführt. Die Kontrollproben (Blindproben und Standards - 4 % der Gesamtproben mit weiteren 2 % Kerndoppelproben, die von einem Kernviertel entnommen wurden), die in die Probenchargen eingefügt wurden, werden anhand ihrer zertifizierten Werte gegengeprüft und gelten als akzeptabel, wenn sie innerhalb von 3 Standardabweichungen vom zertifizierten Wert liegen. Die Doppelproben werden gegeneinander ausgewertet, um die Mineralisierungsverteilung (Nugget) zu bestimmen. Wenn die Kontrollproben große Abweichungen aufweisen, muss die gesamte Charge erneut analysiert werden.

Sylvain Lépine, M.Sc, P.Geo., MBA, Vice President Exploration des Unternehmens und ein „qualifizierter Sachverständiger“ im Sinne von National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Beauftragung von Hybrid Financial Ltd.

Doré Copper hat die Firma Hybrid Financial Ltd. („Hybrid“) mit der Erbringung von Marketingdienstleistungen für das Unternehmen beauftragt. Ziel ist es, den Markt- und Markenbekanntheitsgrad von Doré Copper zu erhöhen und die Reichweite des Unternehmens innerhalb der Investorengemeinschaft zu vergrößern.

Hybrid hat sich verpflichtet, bei der Erbringung von Marketingdienstleistungen alle geltenden Wertpapiergesetze und die Richtlinien der TSX Venture Exchange einzuhalten.

Die Vereinbarung mit Hybrid hat eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten ab dem 27. Februar (die „anfängliche Laufzeit“) und wird danach automatisch um jeweils drei Monate verlängert, sofern das Unternehmen die Vereinbarung nicht ordnungsgemäß kündigt. Hybrid erhält während der anfänglichen Laufzeit eine monatliche Gebühr von 15.000 Dollar, zuzüglich Steuern.

Hybrid ist ein Vertriebs- und Distributionsunternehmen, das aktiv Verbindungen zwischen Emittenten in ganz Nordamerika mit der Investorengemeinschaft herstellt. Mithilfe eines datengestützten Ansatzes bietet Hybrid seinen Kunden eine umfassende Abdeckung der amerikanischen und kanadischen Märkte. Hybrid Financial hat Niederlassungen in Toronto und Montreal.

Über Doré Copper Mining Corp.

Doré Copper Mining Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, der nächste Kupferproduzent in Québec mit einem anfänglichen Produktionsziel von über 50 Mio. Pfund Kupferäquivalent pro Jahr zu werden, indem das Unternehmen ein „Hub-and-Spoke“-Betriebsmodell mit mehreren hochgradigen Kupfer-Gold-Projekten implementiert, die seine zentralisierte Mühle Copper Rand versorgen1. Das Unternehmen hat im Mai 2022 eine PEA vorgelegt und führt eine Machbarkeitsstudie durch.

Das Unternehmen hat ein großes Landpaket in den produktiven Bergbaucamps Lac Doré/Chibougamau und Joe Mann konsolidiert, das in der Vergangenheit 1,6 Mrd. Pfund Kupfer und 4,4 Mio. Unzen Gold2 produziert hat. Das Landpaket umfasst 13 ehemalige produzierende Minen, Lagerstätten und Ressourcenzielgebiete innerhalb eines Radius von 60 Kilometern der Mühle Copper Rand des Unternehmens.

Technischer Bericht mit dem Titel „Preliminary Economic Assessment for the Chibougamau Hub-and-Spoke Complex, Québec, Canada“ vom 15. Oktober, der im Einklang mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt wurde. Der technische Bericht wurde von BBA Inc. angefertigt und beinhaltet Beiträge mehrerer Beratungsfirmen bei Teilen der Studie, einschließlich SLR Consulting (Canada) Ltd., SRK Consulting (Canada) Inc. und WSP Inc. Quellen für die historischen Produktionszahlen: „Economic Geology“, v. 107, pp. 963–989 - Structural and Stratigraphic Controls on Magmatic, Volcanogenic, and Shear Zone-Hosted Mineralization in the Chapais-Chibougamau Mining Camp, Northeastern Abitibi, Canada von François Leclerc et al. (Lac Doré/Chibougamau mining camp) und NI 43-101-konformer technischer Bericht für das Konzessionsgebiet Joe Mann vom 11. Januar 2016, erstellt von Geologica Groupe-Conseil Inc. für Jessie Ressources Inc. (Mine Joe Mann).

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Vorhersagen, Projektionen und Prognosen und sind oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern wie „anstreben“, „antizipieren“, „glauben“, „planen“, „schätzen“, „prognostizieren“, „erwarten“, „potenziell“, „projizieren“, „anvisieren“, „zeitlich planen“, „budgetieren“ und „beabsichtigen“ sowie durch Aussagen, wonach ein Ereignis oder ein Ergebnis eintreten oder erreicht werden „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“ oder „dürfte“, sowie durch andere ähnliche Ausdrücke und deren Verneinungen gekennzeichnet. Zu den spezifischen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem, sind aber nicht beschränkt auf: das Ziel, der nächste Kupferproduzent in Québec zu werden, mit einem anfänglichen Produktionsziel von +50 Mio. Pfund Kupferäquivalent pro Jahr; die Erwartung, dass ein ‚Hub-and-Spoke‘-Betriebsmodells umgesetzt wird; und die Erwartung, dass die Machbarkeitsstudie abgeschlossen wird.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, sowie über die Pläne, den Betrieb und die Aussichten des Unternehmens und seiner Konzessionsgebiete, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Explorationsergebnisse, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, zukünftige Metallpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, nicht versicherte Risiken, regulatorische Änderungen, Verzögerungen oder die Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten, gesundheitliche Notfälle, Pandemien und andere Explorations- oder sonstige Risiken, die hierin und regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass solche Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die erwartet wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollte der Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als „Regulation Services Provider“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

