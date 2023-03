WASHINGTON (dpa-AFX) - Beim derzeitigen Tempo von Reformen wird es einem Bericht der Weltbank zufolge noch mindestens 50 Jahre dauern, bis Frauen Männern rechtlich gleichgestellt sind. Das weltweite Reformtempo sei auf ein 20-Jahres-Tief gesunken und stelle damit ein potenzielles Hindernis für das Wirtschaftswachstum dar, hieß in dem am Donnerstag in Washington veröffentlichten Bericht. In den untersuchten Volkswirtschaften genießen Frauen demnach im Schnitt nur 77 Prozent der gesetzlichen Rechte, die Männer haben. "Das bedeutet, dass Millionen junger Frauen, die heute ins Berufsleben eintreten, bis zur Rente warten müssen - viele sogar noch länger -, bevor sie gleiche Rechte erhalten."

Der Bericht hat Gesetze und Vorschriften in acht verschiedenen Bereichen in 190 Volkswirtschaften untersucht. Dabei hat sich die Weltbank unter anderem die Situation in den Bereichen Mobilität, Arbeitsplatz, Ehe, Elternschaft, Vermögen oder Ruhestand angeschaut. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass weltweit fast 2,4 Milliarden Frauen im erwerbsfähigen Alter noch immer nicht dieselben Rechte wie Männer haben.