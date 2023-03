RTL Ventures startet Investments in Consumer-Tech-Unternehmen

Köln (ots) -



- RTL Deutschland gründet Venture Fund für Cash und Media Investments.

- Im Fokus stehen europäische Consumer-Tech-Unternehmen ab Series A mit

relevantem Wachstumspotential in der DACH-Region.

- Reichweitenstarkes Media-Angebot bietet frühzeitigen Zugang über TV,

Addressable TV (ATV), Digital und Print im Marketing-Mix.



RTL Deutschland gründet mit RTL Ventures eine neue Einheit für Investitionen in

Consumer-Tech-Unternehmen. Ziel ist es, ein Portfolio aus innovativen

Unternehmen in Europa aufzubauen, für die der DACH-Markt ein relevantes

Wachstumspotential bietet und die langfristig die Marktführerschaft in ihrer

Kategorie anstreben. Dafür stehen dem Investmentteam erhebliche Mittel aus Cash

und Media zu Verfügung.