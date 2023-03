Tachiz Group will aufgrund Marktwachstums Präsenz in Europa ausbauen

Eine Erfolgsgeschichte in der boomenden Popping-Boba-Branche

TAINAN, Taiwan, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Der führende taiwanesische Popping-Boba-Hersteller Die Tachiz Group freut sich, seinen internationalen Expansionsplan bekannt zu geben, der sich nach anfänglichem Erfolg in der Region auf europäische Kunden konzentriert. Zum Aufwärmen nimmt Tachiz an zwei der wichtigsten Branchenmessen teil, nämlich der FOODEX Japan 2023 und der FHA-HoReCa, um seine Leidenschaft für poppende Perlen auf der internationalen Bühne zu verbreiten und von der wachsenden Beliebtheit dieser Delikatesse zu profitieren.

Mit ihrer langjährigen Erfahrung hat die Tachiz Group in der boomenden Popping-Boba-Branche für Furore gesorgt. Die Branche wartet mit einem prognostizierten CAGR von 10,70 % für den Prognosezeitraum 2022-2029 auf, was vor allem auf die steigende Beliebtheit von exotischen Bubble-Tea-Trends wie Popping Pearls zurückzuführen ist.

„Im vergangenen Jahr hat die Tachiz Group weltweit eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 65 % verzeichnet, und in Europa stieg das Auftragsvolumen von Großhändlern aus Ländern wie Deutschland, Italien und Frankreich um etwa 20 %. Bisher haben wir uns mit 30 Franchisenehmern in ganz Europa und Australien zusammengetan und sehen in diesen wichtigen Regionen eine glänzende Zukunft voraus", erklärte Iris Chang, Geschäftsführerin der Tachiz Group.

Die Tachiz Group bietet Verbrauchern nicht nur das einzigartige Erlebnis anpassbarer poppender Perlen, sondern hat seine Marke auf der Verwendung der besten natürlichen Inhaltsstoffe, der Anwendung modernster Lebensmitteltechnologien und der Implementierung strenger Testverfahren aufgebaut, wie seine FSSC 22000 und Halal-Zertifizierungen demonstrieren.

Bevorstehende Expo-Tour

Die Tachiz Group möchte ihre Markenbekanntheit international weiter stärken, indem sie an der FOODEX Japan 2023 und der FHA-HoReCa in Singapur teilnimmt und wertvolle Erfahrungen für zukünftige Ausstellungen in Europa gewinnt. Auf diesen Veranstaltungen sucht die Marke auch nach potenziellen Partnern, um die Popping-Boba mehr Verbrauchern zugänglich zu machen.

Auf beiden Veranstaltungen wird Tachiz sechs seiner beliebtesten Geschmacksrichtungen präsentieren: Erdbeere, Mango, Litschi, Passionsfrucht, Heidelbeere und Kiwi. Bei jeder Veranstaltung und auch online bietet die Marke erstmaligen Käufern bei einem Großeinkauf von zehn Artikeln einen Gratis-Artikel an. Für weitere Einzelheiten zu dieser Werbeaktion wenden Sie sich an sales.tw@tachiz.com.tw.

Informationen zur Tachiz Group

Das 2015 gegründete Unternehmen Tachiz Enterprise Co., Ltd. nutzt modernste Technologien und setzt auf innovative Geschäftsphilosophien, um kontinuierlich hochgradig anpassbare, köstliche Popping-Boba herzustellen. Mit hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen, sorgfältigen Testverfahren und Zertifizierungen wie FSSC 22000 und Halal gewährleistet das Unternehmen branchenführende Produkte für die von ihm belieferten Erfrischungsunternehmen und die Verbraucher, die seine Produkte genießen.

