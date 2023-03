Der Mittelstand. BVMW fordert Entfesselung des Mittelstands und verleiht Zukunftspreis an Maximilian Viessmann

Berlin (ots) - Über 4.000 Gäste, darunter Spitzenpolitikerinnen und -politiker,

Minister und Vertreter des diplomatischen Corps, nahmen am Zukunftstag

Mittelstand teil, der am 1. März 2023 vom Bundesverband Der Mittelstand. BVMW in

der Station Berlin veranstaltet wurde. Bundesfinanzminister Christian Lindner,

Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Svenja

Schulze, Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil und Bundesminister

für Digitales und Verkehr Dr. Volker Wissing nahmen an der Veranstaltung teil.

Auch der lettische Premierminister Arturs Krisjanis Karins und die

OSZE-Generalsekretärin Helga-Maria Schmid zählten zu den Ehrengästen.



Der Kongress bot eine Plattform für Unternehmerinnen und Unternehmer, um

Lösungen zu finden und sich für eine starke, innovative und zukunftsfähige

Wirtschaft einzusetzen. Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbandes Der

Mittelstand. BVMW, betonte die Wichtigkeit der Entfesselung des Mittelstands und

einer umfassenden Reformagenda, um den Mittelstand zu stärken und die Weichen

für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. "Viele mittelständische Unternehmen

kämpfen ums Überleben", so Jerger. "Die engagierte Teilnahme von

Spitzenpolitikern und Ministern der Regierungskoalition beim Zukunftstag hat

gezeigt, dass der Mittelstand wieder in das Relevant Set der Politik gerückt

ist. Denn der Mittelstand ist immer noch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft

und braucht jetzt Unterstützung, um zukunftsfähig zu bleiben."