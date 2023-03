Fortlaufende Dekarbonisierung des Luftverkehrs bleibt das Top-Thema der Flughäfen / ADV-Gremientagung beschließt neuen Fachausschuss "Klimaschutz, Transformation & Infrastruktur"

Berlin (ots) - Die Fachausschüsse sind das Herzstück des Flughafenverbandes ADV.Klimaschutz und klimaneutraler Luftverkehr sind eines der Top-Themen in Politikund Öffentlichkeit. "Wer erfolgreich sein möchte, muss sich entwickeln. Aufkünftige Herausforderungen bereiten sich die Flughäfen im Fachaustausch stetigvor: mit der bedarfsgerechten Entwicklung einer auf Nachhaltigkeit ausgelegtenInfrastruktur, mit einem verantwortungsbewussten, umweltorientierten Management,mit intelligenten digitalen Prozesslösungen für höchste Qualität im Flugbetriebund klugen Synergien für eine verbesserte Wirtschaftlichkeit", erklärtADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel in Berlin.Die klimaneutrale Infrastruktur eines Flughafens ist ein wichtiger Baustein fürdie Dekarbonisierung der Branche. Seit 2010 wurden bereits über alle Standortedie CO2-Emissionen um 35 Prozent verringert. "Die Flughäfen habenstandortspezifische Strategien und Maßnahmen entwickelt, um in den kommendenJahren ihren CO2-Ausstoß auf null zu reduzieren. Damit leisten dieFlughafenbetreiber einen unverzichtbaren Beitrag für das Ziel einerklimaneutralen Luftfahrt", so Beisel. Dazu nutzen die Airports alle technischenMöglichkeiten zur Effizienzsteigerung in der Energieversorgung, aber auch zurOptimierung des Stromverbrauchs, etwa durch intelligente Regelungstechnik, denEinsatz von LED-Leuchten oder eine klimaeffiziente Gebäudetechnik. Ziel ist es,langfristig weniger und "grünere" Energie zu verbrauchen und den reduziertenEnergiebedarf durch saubere, nachhaltige und regenerative Energien zu decken.Die Flughäfen streben den klimaneutralen Flughafenbetrieb bis zum Jahr 2045 an.Der wichtigste Meilenstein auf diesem Weg: 65 Prozent CO2-Einsparung bis zumJahr 2030.Die ADV-Präsidiums- und Geschäftsführerkonferenz wählte hierfür einstimmigNathalie Leroy (Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur der FlughafenMünchen GmbH) und Ralf Schmid (Geschäftsführer der Flughafen Memmingen GmbH) zuden Vorsitzenden des Fachausschusses "Klimaschutz, Transformation &Infrastruktur" für die Amtszeit bis 31.12.2024.Für den ADV-Fachausschuss Markt & Verkehr wurde durch den Wechsel von RalfSchmid in den neuen Fachausschuss eine Neuwahl nötig. Dr. Marc Cezanne(Geschäftsführer der Flughafen Bremen GmbH) wurde von den ADV-Gremien einstimmigzum neuen Co-Vorsitzenden des Fachausschusses Markt & Verkehr gewählt."Durch die ADV-Facharbeit hat sich die ADV als vertrauensvoller und kompetenterBerater von Ministerien, Politik und Medien etabliert. Ohne die Fachausschüssewürde das Herzstück des Verbandes fehlen", kommentiert derADV-Hauptgeschäftsführer die Wahl der neuen Fachausschussvorsitzenden. An derFacharbeit der ADV beteiligen sich die Flughäfen aus Deutschland, Österreich,Ungarn und der Schweiz.Pressekontakt:Isabelle B. PoldersFachbereichsleitung Kommunikation, Strategie & NachhaltigkeitADV-PressesprecherinTel.: +49 30 310118-14Mobil: +49 173 29 57558mailto:polders@adv.aeroWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/5454059OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen