Check Point stärkt Führung zur Steigerung von Leistung und Innovation

San Carlos, Kalifornien (ots) - Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) gibt bedeutende Änderungen in der Führungsebene

bekannt, um wichtige Geschäftsbereiche zu stärken und weiterhin erstklassige

IT-Sicherheit zu bieten. Das Unternehmen hat Nataly Kremer als Chief Product

Officer und Head of R&D eingestellt, Dr. Dorit Dor zum Chief Technology Officer

ernannt und Rupal Hollenbeck zum President von Check Point befördert.



"Wir freuen uns, Frau Kremer an Bord begrüßen zu dürfen, und sind überzeugt,

dass ihre Expertise für unsere Produktorganisation von unschätzbarem Wert sein

wird", kommentiert Gil Shwed, Gründer und CEO von Check Point Software

Technologies, "außerdem sind wir stolz, dass Frau Dr. Dor die Rolle des Chief

Technology Officer übernimmt und unsere Rocket Initiative weiterführt; zudem

gratulieren wir Frau Hollenbeck zu ihrer wohlverdienten Beförderung zum

President von Check Point."