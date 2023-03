Autobestand in Deutschland stabil - deutlich mehr Elektroautos

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bestand an Autos ist in Deutschland im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Rund 48,8 Millionen Personenkraftwagen waren zum Stichtag 1. Januar 2023 hierzulande registriert, wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am Donnerstag mitteilte. Das waren etwa 0,5 Prozent mehr als zum gleichen Stichtag des Vorjahres. Nach wie vor hatten mit rund 45 Millionen Autos die meisten Fahrzeuge einen fossilen Antrieb.

