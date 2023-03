Gerade bei den so genannten Seltenen Erden ist die später Aufbereitung eine der größten Hürden. Da sind die metallurgischen Eigenschaften des geförderten Erzes besonders wichtig. Searchlight Resources (WKN A2JRPS / TSXV SCLT) nun kann in dieser Hinsicht mit, nach eigenen Angaben, exzellenten Ergebnissen aufwarten.

Wie das Unternehmen nämlich gerade erst bekannt gab, erhielt man jetzt den abschließenden Bericht des Saskatchewan Research Council (SRC) zu den vorläufigen Aufbereitungsversuchen an einer Monazit haltigen Gesteinsprobe, die auf dem Fanta-Vorkommen entnommen wurde, das sich auf Searchlights Kulyk Lake-Projekt in Saskatchewan befindet.

Noch im Herbst des vergangenen Jahres hatte Searchlight den SRC damit beauftragt, erste metallurgische Tests im Labormaßstab an der Gesteinsprobe aus dem Fanta-Vorkommen vorzunehmen. Die Zielsetzung war es dabei, herauszufinden, ob dieses Material zu einem kommerziellen Monazit-Konzentrat aufbereitet werden kann.

In dem SRC-Bericht war jetzt zu lesen, dass die Probe von Kulyk Lake einen Gesamtgehalt an Seltenen Erden-Oxiden (TREO) von 33,6% aufwies, während der Gehalt so genannter kritischer Seltener Erden-Oxide (CREO) 7,3% betrug. Als CREO bezeichnet man Dyprosiumoxid, Neodymoxid, Praseodymoxid und Terbiumoxyd. Diese werden unter anderem in Hochleistungsmagneten verwendet, wie sie im Bereich der Erneuerbaren Energie und der Elektromobilität zum Einsatz kommen.

Laut dem SRC setzt sich die Probe aus 19,7% Monazit, 6,4% Apatit, 5.8% Ilmenit und 68,1% an anderen Silikatmineralen zusammen und kann durch schwere Flüssigkeitsabscheidung, elektrostatische und magnetische Trennung sowie Flotationsverfahren konzentriert werden.

Der gröber gemahlene Teil (über 0,053 mm) könne auf >60% TREO konzentriert werden, indem man eine oder eine Kombination der Aufbereitungsmethoden anwende, hieß es zudem. Der feiner gemahlene Teil der Probe (unter 0,053 mm) könne hingegen mit drei saubereren Flotationsphasen auf 49,8 – 52,8% TREO konzentriert werden. Der Rückgewinnungsfaktor bei den TREO und CREO lag dem SCR zufolge aus dem gröber gemahlenen Teil der Probe bei 98 % und für die TREO und CREO aus dem feiner gemahlenen Teil bei 89%.

Searchlights CEO Stephen Wallace zeigt sich über diese seinen Worten nach „exzellenten“ Ergebnisse, die bestätigen, dass das Monazit aus dem Fanta-Vorkommen zu einem kommerziellen Monazit-Konzentrat verarbeitet werden können, hoch erfreut. Zumal man nun wisse, dass das Fanta-Monazit wirtschaftlich tragfähig sein dürfte und deshalb im nächsten Schritt zu Bohrungen übergehen könne.

Jetzt den Goldinvest.de-Newsletter abonnieren

Goldinvest.de auf LinkedIn folgen



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Searchlight Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu Searchlight Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.