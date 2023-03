Der NYSE Arca Global Airline Index, der die Performance von Fluggesellschaften aus aller Welt abbildet, stieg seit Anfang des Jahres – trotz einiger Rücksetzer im Februar – um circa 17 Prozent und schlug andere Indizes um Längen. Das lag an der robusten Nachfrage, die es den Airlines erlaubte, die Flugpreise zu erhöhen.

Der März sei in der Regel der Monat, in dem es für die Fluggesellschaften um alles oder nichts geht, da die Freizeitnachfrage mit dem Ende des Winters anzieht, so die Analysten von Melius Research. Das Team stufte den Sektor von positiv auf neutral herab. Aufgrund der überdurchschnittlichen Performance wolle es nun selektiver bei der Aktienauswahl vorgehen.