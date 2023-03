Huawei bringt die erste MRP-Lösung für Rechenzentren mit "2 Verteidigungslinien & 6 Schutzschichten" auf den Markt

Barcelona, Spanien, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Huawei hat heute auf dem

Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023 die branchenweit ersten

mehrschichtigen DC-Ransomware-Schutzlösungen vorgestellt, die auf der

Zusammenarbeit von Netzwerk und Speicher basiert. Huawei beauftragte IDC

kürzlich mit der Erstellung des IDC White Paper Entwicklung von

Ransomware-Resilienz mit einer mehrschichtigen Netzwerk-, Speicher- und

Datenschutzarchitektur (Developing Ransomware Resilience with Multilayer

Network, Storage, and Data Protection Architecture), in dem systematisch Best

Practices für ein mehrschichtiges Schutzsystem gegen Ransomware-Angriffe

definiert werden.



Bei Ransomware-Angriffen verschlüsseln Hacker Benutzerdaten und schränken den

Zugriff auf Assets ein und zwingen die Opfer, ein Lösegeld zu zahlen, um sie

freizugeben. Ransomware-Angriffe können nicht nur zu einer Unterbrechung der

Dienste führen, sondern auch zu einem massiven Rufschaden bei den Opfern.