AtomVie Global Radiopharma Inc. baut branchenführende radiopharmazeutische CDMO-Anlage in Hamilton, Ontario

Toronto, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - AtomVie Global Radiopharma Inc. (

AtomVie ) freut sich, die Unterzeichnung eines Mietvertrags mit der Panattoni

Development Company in Hamilton, Ontario, Kanada, für seine neue hochmoderne

Anlage bekannt zu geben. Die neue Anlage von AtomVie wird für die klinische und

kommerzielle GMP-Produktion und den weltweiten Vertrieb von Radiotherapeutika,

einer innovativen, wachstumsstarken Medikamentenklasse zur Behandlung von

Krebspatienten, bestimmt sein.



AtomVie ist derzeit auf dem Campus der McMaster University angesiedelt und

betreibt erfolgreich eine weltweit führende CDMO-Anlage (Contract Development

and Manufacturing Organization), in der mehr als 10 internationale

radiopharmazeutische GMP-Herstellungsprogramme angesiedelt sind. Die neue Anlage

mit einer Fläche von 64.000 Quadratmetern, die voraussichtlich 2024 in Betrieb

genommen wird, wird die Produktionskapazität um mehr als das Zehnfache erhöhen

und die Ausweitung des klinischen und kommerziellen Betriebs ermöglichen, um den

Anforderungen des schnell wachsenden Radiopharmaziemarktes gerecht zu werden.