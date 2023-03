Bekanntgabe der Auswahlliste für den Lionel Gelber Preis 2023

Chip War : Der Kampf um die kritischste Technologie der Welt, , von Chris Miller

, von Overreach: Wie China seinem friedlichen Aufstieg entgleiste , von Susan L. Shirk

, von Revolution und Diktatur: Die gewaltsamen Ursprünge eines dauerhaften Autoritarismus , von Stephen Levitsky und Lucan Way

, von und Slouching Toward Utopia: Eine Wirtschaftsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts , von J. Bradford DeLong

, von J. Spin-Diktatoren: Das sich wandelnde Gesicht der Tyrannei im 21. Jahrhundert, von Sergei Guriev und Daniel Treisman .

"Die Bücher, die in diesem Jahr in die engere Auswahlliste aufgenommen wurden, untersuchen die Rolle von Technologie und Tyrannei bei der Gestaltung des 21 Jahrhunderts und helfen uns, unsere jüngste Vergangenheit und unsere mögliche Zukunft zu verstehen", sagte Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel Gelber Preis-Board. "Wir danken Ian Shugart, Janice Stein und der gesamten Jury des Lionel Gelber Preises für ihre sorgfältigen Überlegungen zur Vergabe des diesjährigen Preises."



Die diesjährige Auswahlliste wurde von der Jury des Lionel Gelber Preises 2023 ausgewählt: Ian Shugart, Co-Vorsitzender der Jury (Ottawa) und Janice Gross Stein, Co-Vorsitzende der Jury (Toronto), Francis J. Gavin (Washington), Rosa Brooks (Washington) und Luis Rubio (Mexico City).

Bekanntgabe des Gewinners :

Der Gewinner wird am 4. April 2023 bekannt gegeben. Der preisgekrönte Autor wird an einer hybriden Veranstaltung teilnehmen, die von der Munk School of Global Affairs & Public Policy am 25. April 2023 ausgerichtet wird. Ab Dienstag, dem 6. März, werden wöchentlich neue Folgen des Lionel Gelber Preis-Podcasts ausgestrahlt, die Interviews mit den Finalisten enthalten. Der Podcast wird auf der Website des Lionel Gelber Preises, auf dem YouTube-Kanal der Munk School und auf Apple-Podcasts veröffentlicht.