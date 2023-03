SAGUENAY, Quebec, 2. März 2023 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE:PHOS) (FWB:KD0) freut sich bekannt zu geben, dass John Passalacqua, seines Zeichens CEO des Unternehmens, im Rahmen der ‚Québec: Rich in Possibilities‘-Veranstaltung auf der Konferenz der Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) am 7. März 2023 in Toronto (Ontario, Kanada) sprechen wird. Der President von First Phosphate, Peter Kent, wird Herrn Passalacqua begleiten.

Datum:

7. März 2023

Uhrzeit:

16:00 Uhr (EST)

Medienbriefing:

16:30 Uhr (EST)

Ort:

Raum 205D

Metro Toronto Convention Centre

222 Bremner Blvd, Toronto, ON

Informationen zur Konferenz: https://www.pdac.ca

Zusätzliche Verfügbarkeit: John Passalacqua, CEO von First Phosphate, und President Peter Kent werden am 7. März 2023 während der ‚Québec: Rich in Possibilities‘-Veranstaltung in Raum 205D den ganzen Tag lang von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr (EST) zur Verfügung stehen.

„Wir schätzen die Bemühungen der Regierung von Québec, Investoren auf der PDAC einen Einblick in den erstklassigen Bergbausektor von Québec zu geben“, so John Passalacqua, CEO des Unternehmens. „First Phosphate entwickelt eine vertikal integrierte Strategie für den LFP-Batteriesektor, um den strategischen Vorgaben der Regierung von Québec im Hinblick auf die Elektrifizierung nachzukommen.“

„Das seltene Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein in Quebec eignet sich hervorragend für die Produktion großer Mengen gereinigter Phosphorsäure in Batteriequalität. Diese ist notwendig, um den sich abzeichnenden Engpässen in Nordamerika entgegenzuwirken“, erklärt Peter Kent, President von First Phosphate. „Die Entwicklung der LFP-Batterie erfolgte zum Teil in Quebec. First Phosphate ist stolz darauf, seinen vertikal integrierten Plan zur Herstellung von aktivem LFP-Kathodenmaterial in der Region Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec) zu verfolgen.“