GLS Bank steigert ihre Bilanzsumme und investiert 1,4 Milliarden Euro in die Transformation (FOTO)

Bochum (ots) - Die sozial-ökologische GLS Bank verzeichnet 2022 eine Höchstsumme

bei der Kreditneuvergabe in nachhaltige Branchen. Die Bilanzsumme steigt um fünf

Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Das zeigt, dass die Transformation der

Wirtschaft nachhaltig und sozial zugleich möglich ist.



Die Bilanzsumme der Bank aus Bochum ist damit wie in allen vorangegangenen

Jahren weiter gestiegen. "Auch vergangenes Jahr haben wir konsequent Geld als

soziales Gestaltungsmittel eingesetzt. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und

Kunden konnten wir sozial-ökologische Projekte realisieren", sagt die neue

Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu. "Das ist unser Beitrag zur Transformation

und zu einer sinnvollen Wirtschaftsweise."





Die GLS Bank hat inzwischen 350.000 Kundinnen und Kunden, mehr als 27.000 sindhinzugekommen. 120.000 Menschen davon sind nun Mitglieder der genossenschaftlichorganisierten Bank, mehr als 15.000 sind neu dabei. Mit gut 900 Mitarbeitendensind so viele Menschen wie nie selbst in der Bank beschäftigt. Vorstand DirkKannacher sagt: "Wir freuen uns, dass so viele Menschen den Wandel mitgestaltenmöchten. Die GLS Bank hat 2022 wieder gezeigt, wie wir Solidarität, Vielfalt undNachhaltigkeit als Gesellschaft vorantreiben können - und das mit Gewinn. Dashaben wir unseren Kundinnen und Kunden, Mitgliedern und Mitarbeitenden zuverdanken."Rund 1,43 Milliarden Euro hat die GLS Bank als neue Kredite vergeben. Dasentspricht einem Netto-Wachstum von elf Prozent im Kreditgeschäft im Jahr 2022.Das Geld ist ausschließlich in die zukunftsweisenden Branchen der GLS Bankgeflossen. "Dies zeigt einmal mehr, dass die GLS Bank trotz eines schwierigenUmfeldes im Jahr 2022 die ökologische Transformation vorangetrieben undgesellschaftliche sowie soziale Wirkung erzielt hat", sagt Vorständin ChristinaOpitz. In der Branche Wohnen wurden Kredite über 396 Millionen Euro vergeben -allesamt für bezahlbaren und häufig genossenschaftlichen Wohnraum. Für denBereich Erneuerbare Energien flossen 370 Millionen Euro. "Unsere Kampagne fürvergünstigte Kredite für Photovoltaik auf Dächern hat dieses Wachstumunterstützt", erklärt Opitz. Mehr als 100 Millionen Euro zusätzlich konnten soin die Energiewende fließen.Finanzierungen der GLS Bank und der GLS Gemeinschaft 2022 haben auch den Bau von18 Windrädern ermöglicht - gemessen am Marktanteil der Bank einüberdurchschnittlicher Wert. Die geförderten Bildungseinrichtungen bieten zufast 70 Prozent Bio-Essen an, neun von zehn Pflegeeinrichtungen setzen höhereethische und ökologische Standards als gesetzlich vorgeschrieben. AyselOsmanoglu betont angesicht dieser Beispiele, wie wichtig es sei, soziale Aspekte