HABANOS, S.A. ÜBERREICHT BOLÍVAR NEUE GOLDMEDAILLE AM MITTWOCHABEND DES HABANO-FESTIVALS

Havanna, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - - Bolívar New Gold Medal wird in einer

speziellen Schachtel mit 10 Habanos präsentiert, die ausschließlich im

Franchise-Netz von La Casa del Habano erhältlich sein wird.



- Der Abend war auch eine Hommage an das erfolgreiche Franchise-Netz von La Casa

del Habano, das bereits 157 Niederlassungen in der ganzen Welt zählt und ein

Maßstab für den Fachhandel für Habano-Liebhaber ist.