Spiro(TM), The Global Brand Experience Agency for the NEW NOW(TM), startet zweites Thema im innovativen Vordenker-Programm

Las Vegas, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Serie informiert Vermarkter und

Veranstaltungsplaner darüber, wie sie sich an die laufenden Veränderungen in der

Branche anpassen, das Publikum dort abholen können, wo es gerade ist, sowie

Erfahrungen schaffen können, die Marken helfen, Verbindungen, Loyalität und

Gemeinschaft aufzubauen



Die moderne globale Veranstaltungsbranche sieht nichts anders aus als vor

einigen Jahren, und die erfolgreichen Marketing- und

Veranstaltungsplanungsexperten von heute sind diejenigen, die gelernt haben,

sich nicht nur an diese Veränderungen anzupassen, sondern sie zum Vorteil ihrer

Kunden zu nutzen. Als Spiro(TM), die globale Markenerlebnisagentur für das NEW

NOW(TM), Ende letzten Jahres sein n-Spiro(TM)-Vordenker-Programm einführte,

versuchte das Unternehmen Veranstaltungsplanern dabei zu helfen, genau das zu

tun. Spiro tut dies auch weiterhin im Rahmen der Einführung von n -Spiros

zweiten Thema mit dem Titel "The Core Four: A Framework for the Future of

Events."