Wer nicht jeden Tag in die Firma fährt, spart Zeit, Geld, entlastet das Klima

und kann Beruf und Familie besser miteinander vereinbaren. Vorteile, die auch

nach der Corona-Pandemie erhalten bleiben sollen. Mit einer deutschlandweiten

Regelung bietet Miele seinen Mitarbeitenden seit dem 1. Februar die Möglichkeit,

zwischen zwei flexiblen Modellen zu wählen - und je nach Arbeitsaufgabe und

-gebiet bis zu 80 Prozent der Arbeitszeit im Homeoffice zu arbeiten.





"Als zukunftsgerichteter Arbeitgeber setzen wir alles daran, unserenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein zeitgemäßes Arbeitsumfeld zu bieten", sagtRebecca Steinhage, Geschäftsführerin Human Resources & Corporate Affairs. "Daherhaben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt, wie sich die Vorteile vonHomeoffice und Arbeiten in Präsenz am besten miteinander in Einklang bringenlassen." Konkret stehen in Deutschland zwei attraktiv gestalteteArbeitsplatzmodelle zur Wahl - sofern sowohl die individuelle Arbeitsaufgabe alsauch der heimische Arbeitsplatz mit Blick auf die ergonomische Ausstattung dafürgeeignet sind: Das Modell "Mobiles Arbeiten" und das Modell "Homeoffice".Bei der Option "Mobiles Arbeiten" haben Mitarbeitende die Möglichkeit, bis zu 40Prozent der regulären Arbeitszeit außerhalb ihrer Betriebsstätte zu arbeiten,bezogen auf den jeweiligen Monat. Als Ausgleich etwa für entstehendeKommunikations- und Energiekosten, zahlt Miele allen Beschäftigten, die sich fürdiese Option entscheiden, eine monatliche Kostenpauschale.Darüber hinaus können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Option "Homeoffice"wählen. Hierbei arbeiten sie maximal 80 Prozent der regulären monatlichenArbeitszeit von zuhause aus. Um zusätzlich entstehende Kommunikations- undEnergiekosten zu kompensieren, zahlt Miele allen Beschäftigten, die amHomeoffice teilnehmen, eine etwas höhere monatliche Kostenpauschale - plus eineEinmalzahlung für die Ausstattung des häuslichen Arbeitsplatzes. Gleichzeitigentfällt der Anspruch auf einen festen Büroarbeitsplatz im Unternehmen -Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten dort, wo an dem jeweiligen Tag einPlatz in der Abteilung zur Verfügung steht.Mit der neuen Regelung hat Miele für alle deutschen Standorte einen großzügigenund flexiblen Rahmen für Homeoffice vereinbart, bei deren Erarbeitung auch diezahlreichen wertvollen Erfahrungen der vergangenen Jahre eine wichtige Rollegespielt haben. "Nun gilt es, diesen Rahmen für beide Seiten sinnvoll zu nutzen