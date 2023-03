Zwei B Corporations, Sweep und 3Degrees, schließen sich zusammen, um Unternehmen dabei zu unterstützen, eine glaubwürdige Klimastrategie zu entwickeln, die geschäftlich sinnvoll ist

San Francisco, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die Partnerschaft wird

Mit Sweep können Unternehmen Kohlenstoffdaten in Echtzeit messen und verfolgen,Reduzierungsziele festlegen und Dekarbonisierungsinitiativen simulieren -während sie alle Stakeholder einbinden, die zu ihrer globalen Präsenz beitragen.Die fachkundigen Beratungsdienste von 3Degrees helfen Unternehmen bei dernahtlosen Einführung in die Plattform, der Entwicklung von Aktionsplänen zurEmissionsreduzierung und beim Zugriff auf Tools für erneuerbare Energien undDekarbonisierung, um sofort ihren globalen Betrieb und ihreWertschöpfungskettenemissionen anzugehen."Unternehmen, insbesondere solche mit einem großen Portfolio an internationalenVermögenswerten oder Einrichtungen, werden sich zunehmend der Notwendigkeitbewusst, eine standardisierte Klimatechnologie-Lösung zu übernehmen", bemerkteScott Martin, Vice President und Head of Global Commercial Business bei3Degrees. "Partnerschaften wie diese ermöglichen es Unternehmen, wertvolleErkenntnisse aus Emissionsdaten zu erschließen, umfassende Reduzierungspläne zuerstellen und Lösungen zu implementieren, die zu sinnvollenEmissionsreduzierungen führen."3Degrees hilft Unternehmen dabei, Ziele für erneuerbare Energien undDekarbonisierung zu erreichen. Das Team verfügt über fundierte Fachkenntnisse inden Bereichen Nachhaltigkeitsberatung, Umweltmärkte, Entwicklung von Projektenfür erneuerbare Energien und Kohlenstoff, Lösungen für die Dekarbonisierung desVerkehrssektors und Programme für erneuerbare Energien vonVersorgungsunternehmen. Gemeinsam mit ihren Kunden, zu denen globaleFortune-500-Unternehmen gehören, entwickeln und implementieren sie kreativeLösungen, die Umweltintegrität gewährleisten und geschäftlich sinnvoll sind.