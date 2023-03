NEW YORK (dpa-AFX) - Mit einem Kurssprung um fast 16 Prozent haben die Anleger am Donnerstag Geschäftszahlen und Ausblick von Salesforce gefeiert. Die Papiere des SAP -Konkurrenten führten mit den höchsten Kursen seit August 2022 den Dow Jones Industrial und auch den marktbreiten S&P 500 an.

JPMorgan-Experte Mark Murphy lobte vor allem die Margensteigerung, die geradezu in den "Hyperspace" vordringe. Kash Rangan von Goldman Sachs sieht Salesforce vor dem Aufstieg in die erste Riege der höchstbewerteten Technologiefirmen. Er hob sein Kursziel zum zweiten Mal innerhalb einer Woche angesichts massiv gestiegener Schätzungen für Ergebnisse und Barmittelzuflüsse an./ag/he