Osisko Development schließt die angekündigte öffentliche Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 51,8 Mio. Dollar ab, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption

Montreal, Québec, 2. März 2023 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ...) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines zuvor angekündigten öffentlichen Bought-Deal-Finanzierung von insgesamt 7.841.850 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 6,60 Dollar pro Einheit bekannt zu geben, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 51,8 Millionen Dollar (das „Angebot“) entspricht, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie zu einem Preis von 8,55 Dollar pro Stammaktie innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Datum dieses Angebots zu erwerben, vorbehaltlich Anpassungen.

Das Angebot wurde gemeinsam von Eight Capital und National Bank Financial Inc. geleitet, die als gemeinsame Zeichner und Joint Bookrunner fungierten, sowie im Namen eines Konsortiums von Zeichnern, zu denen BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Haywood Securities Inc. und PI Financial Corp. gehörten (zusammen die „Zeichner“). Die Zeichner erhielten eine Barprovision in Höhe von 5 % des Bruttoerlöses der Emission.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Entwicklung der wesentlichen Mineralprojekte des Unternehmens, d. h. das Projekt Tintic und das Goldprojekt Cariboo, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, wie im Prospekt (unten definiert) näher beschrieben.

Das Unternehmen hat in allen kanadischen Provinzen einen Kurzprospekt (der „Prospekt“) gemäß National Instrument 44-101 - Short Form Prospectus Distributions (Kurzprospekt) eingereicht, um die im Rahmen des Angebots angebotenen Einheiten für den Vertrieb zu qualifizieren. Kopien des Prospekts und der durch Verweis einbezogenen Dokumente sind auf SEDAR (www.sedar.com) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens elektronisch verfügbar.