Wirtschaft Dax rettet sich in Gewinnzone - Covestro verliert stark

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax seine Verluste vom Morgen aufgeholt und sich in die Gewinnzone vorgearbeitet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.328 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsende die Aktien von Adidas, Eon und Merck. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Covestro, der Deutschen Bank und Zalando. Der Kunststoffhersteller hatte bereits im vergangenen Jahr Verluste verbucht, nicht zuletzt wegen der hohen Preise für Energie und Rohstoffe, am Mittag gab der Konzern bekannt, auch im neuen Geschäftsjahr mit einem Gewinnrückgang zu rechnen.