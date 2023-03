Peking, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) - Ein Bericht von GLOBAL TIMES ONLINE:



Die Veranstaltung mit dem Titel Ambassadors Face to Face with China

Communications Construction Company (CCCC) fand am 27. Februar in Peking statt.



Insgesamt 111 diplomatische Gesandte aus dem Ausland und Vertreter

internationaler Organisationen besuchten die CCCC und konnten sich von den

bemerkenswerten Leistungen und Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich des

Infrastrukturbaus im In- und Ausland überzeugen.





Als eines der frühesten und erfolgreichsten chinesischen Unternehmen, das sich"global ausrichtet", hat das Unternehmen in den Bereichen Straßen-, Brücken-,Hafen- und Städtebau eine qualitativ hochwertige Gürtel- und Straßenentwicklunggefördert und die freundschaftliche Zusammenarbeit mit Regierungen undUnternehmen in verschiedenen Ländern vertieft", sagte Wang Tongzhou, Chairmanvon CCCC.Die diplomatischen Gesandten bekundeten ihre Bereitschaft für eine verstärkteZusammenarbeit in der Zukunft. Der pakistanische Botschafter in China Moin ulHaque wies darauf hin, dass CCCC viele wichtige Infrastrukturprojekte, wie z. B.den Gwadar Tiefwasserhafen in Pakistan gebaut hat und erklärte, dass das Landmehr als bereit sei, mit CCCC in sozialen und wirtschaftlichen Projektenzusammenzuarbeiten.China und die Philippinen ergänzen sich in wirtschaftlicher Hinsicht und diePhilippinen wünschen sich eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den beidenLändern zum Nutzen beider Länder und Völker, sagte der philippinischeBotschafter in China Jaime A. FlorCruz.Die diplomatischen Gesandten besuchten außerdem die Ausstellungshallen fürLichttechnik und Stadterneuerung einer Tochtergesellschaft von CCCC und hattendie Möglichkeit, die intelligenten Beleuchtungstechnologien hautnah zu erleben."Ich bin tief beeindruckt von diesem Besuch", sagte der südafrikanischerBotschafter in China Siyabonga C. Cwele und fügte hinzu, dass neue Technologiengenutzt werden müssen, um das Leben der Menschen in Zukunft zu verbessern.CCCC zielt darauf ab, die Welt reibungsloser, lebenswerter und farbenfroher zugestalten und ist bereit mit verschiedenen Ländern zusammenzuarbeiten, umzusätzliche Projekte zur Verbesserung des Wohlergehens der Menschen zu bauen unddafür zu sorgen, dass jeder Mensch in jedem Land voll und angemessen von derZusammenarbeit profitieren kann, sagte Wang.