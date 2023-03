WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas zugelegt. Der Leitindex ATX legte nach einer Stimmungsaufhellung im Späthandel um 0,56 Prozent auf 3524,50 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen setzten sich nach Verlusten im Verlauf ebenfalls die Kursgewinne durch.

Die Bedenken vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den internationalen Aktienmärkten aber das bestimmende Thema, hieß es von Expertenseite. Die Inflation in der Eurozone erweist sich als überraschend hartnäckig, wurde am Vormittag bekannt.