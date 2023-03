Der Weg zur finanziellen Freiheit Börsen-Strategie-Tag von Jens Rabe fand am 18. Februar 2023 in München statt (FOTO)

Zwickau (ots) - Jens Rabe, der Gründer und Geschäftsführer der Rabe

Unternehmensgruppe, veranstaltete am 18. Februar 2023 den ersten

Börsen-Strategie-Tag. Wie der Unternehmer mitteilte, fand das Event in der

Wappenhalle München, einer historischen Messelocation an der neuen Messe

München, statt, die für ihre außergewöhnliche Architektur und ihren großzügigen

Schnitt bekannt ist. Geladen waren mehr als 400 Gäste aus Deutschland,

Österreich, Italien, der Schweiz, Bulgarien, Zypern und Luxemburg.



Gründer und Geschäftsführer Jens Rabe: "Mit Inhalten, die in dieser Form

einzigartig sind, konnte das Event zahlreiche Börsen-Interessierte aus ganz

Europa anziehen. Im Rahmen des Tagesseminars erfuhren die Teilnehmer unter

anderem, warum sie ihre Finanzen unbedingt selbst in die Hand nehmen sollten und

wie man mit Statistiken an der Börse eine Gewinnerstrategie aufbauen kann.

Zugleich bot das Event eine exzellente Möglichkeit, um sich mit Gleichgesinnten

über die Möglichkeiten eines regelmäßigen Einkommens und eines langfristigen

Vermögensaufbaus an der Börse auszutauschen."