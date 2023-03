TECHTRONIC INDUSTRIES LIEFERT SOLIDE JAHRESERGEBNISSE FÜR 2022

BRUTTOMARGE AUF 39,3 % GESTEIGERT, EBIT AUF 1,2 MILLIARDEN US-DOLLAR ERHÖHT

HONGKONG, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Das weltweit tätiges Unternehmen für Energietechnik, Bodenpflege und -reinigung Techtronic Industries Co. Ltd. („TTI" oder die „Group") (Aktien-code: 669, ADR-Symbol: TTNDY) freut sich, die geprüften konsolidierten Ergebnisse des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2022 Jahresende bekanntzugeben. TTI bewies 2022 die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells in einem schwierigeren Umfeld. Nach einer annähernden Verdoppelung der Umsatzbasis von 2018 bis 2021 erzielte die Gruppe im Jahr 2022 ein Umsatzwachstum von 2,8 % in lokaler Währung, das auf das außerordentliche Wachstum des MILWAUKEE-Geschäfts zurückzuführen ist.

Unser Vorzeigegeschäft MILWAUKEE wuchs um 21,8 % in Landeswährung

wuchs um 21,8 % in Landeswährung Der freie Cashflow stieg in der zweiten Jahreshälfte und beendete das Jahr mit 329 Millionen US-Dollar

Die Bruttomarge verbesserte sich im 14. Jahr in Folge auf 39,3 % und stieg um 54 Basispunkte.