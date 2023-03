Huawei wird Technologie an eines der größten RES-Kraftwerke in Mittel- und Osteuropa liefern.

KLECZEW, Polen, 2. März 2023 /PRNewswire/ -- Die größte Hybridfarm in Mittel- und Osteuropa wird in Polen gebaut, in dem eine Photovoltaik- und eine Windkraftanlage mit einer Gesamtkapazität von 205 MW kombiniert werden. Die jährliche Produktion wird mehr als 100.000 Haushalte mit Strom versorgen und die CO2-Emissionen um fast 160 Tonnen reduzieren. Um die technologische Infrastruktur des Werks zu entwickeln, wird Huawei 710 String-Wechselrichter und 23 Smart-Transformator-Stationen beliefern. Die Hybridfarm wird auf dem Gebiet des Bergbaus in der Woiwodschaft Wielkopolska gebaut.

Kleczew Solar & Wind befindet sich auf dem Nachbergbau und wird einer der größten Parks für erneuerbare Energien in Mittel- und Osteuropa sein und das erste Projekt in Polen in solch großem Umfang, um Photovoltaik und Windtechnologien zu kombinieren. Die erste Bauphase umfasst den Bau eines Photovoltaik-Kraftwerks mit 193 MWp und eines 12 MW-Windkraftwerks. Im Rahmen der Investition wird Huawei 23 intelligente Transformatorstationen und 710 Wechselrichter beliefern, eine der Schlüsselkomponenten des Photovoltaikanlagenwerks. Der geschätzte jährliche Energieertrag des Photovoltaikanlagenwerks beträgt etwa 222 GWh und etwa 47 GWh aus dem Windpark. Die Hybridfarm in Kleczew wird in der Lage sein, den Energiebedarf von mehr als 100.000 Haushalten zu decken.